https://sputniknews.com.tr/20220919/yazar-dincer-roman-tasarimdir-bir-ressamin-tablosunu-tasarlamasi-gibi-tasvir-edilebilir-1061366890.html
Yazar Dinçer: Roman tasarımdır, bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir
Yazar Dinçer: Roman tasarımdır, bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir
Yazar Dinçer, “Romanın bir tasarım olduğu fikri ön plana çıktı. Adeta bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir. Aradaki fark çizgilerinizin... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T14:26+0300
2022-09-19T14:26+0300
2022-09-19T14:27+0300
yazar
görüş
roman
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Dönem romanı ‘Kan Tutulması’nın yazarı Niyazi Dinçer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Politikleşmenin kendimi ispatlamak için iyi bir alan olduğunu düşündüm” diyen Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü:Dinçer, “Roman yazımında beni cesaretlendiren birtakım keşifler oldu zihnimde. Bunlardan bir tanesi Sefiller oldu, bu romandan esinlendim. Sefiller romanında insan hikayelerinin içiçe geçişini kendimce çözümledim ve bu bana bir ışık yaktı. Ve romanın bir tasarım olduğu fikri ön plana çıktı. Adeta bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir. Aradaki fark çizgilerinizin kelimeler olması” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220918/yazar-alpaslan-cocuk-kitaplari-yazarak-kendi-cocukluk-yaralarimi-da-sardigimi-fark-ettim-1061359889.html
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Serhat Sarısözen
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Serhat Sarısözen
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yazar, roman
Yazar Dinçer: Roman tasarımdır, bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir
14:26 19.09.2022 (güncellendi: 14:27 19.09.2022) Abone ol
Yazar Dinçer, “Romanın bir tasarım olduğu fikri ön plana çıktı. Adeta bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir. Aradaki fark çizgilerinizin kelimeler olması” dedi.
Dönem romanı ‘Kan Tutulması’nın yazarı Niyazi Dinçer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“Politikleşmenin kendimi ispatlamak için iyi bir alan olduğunu düşündüm” diyen Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Politikada söylem çok önemlidir. İnsanlar yaşı ne olursa olsun bir inisiyatif kullanır. Kullanılan inisiyatif aslında egoyu da okşayan bir şeydir. Yaşınız 17-18 olsa da ‘ben bilirim’ edasıyla bir yerlerde nutuk atıyorsunuzdur. Bu da yaşınızdan bağımsız olarak ‘ben inisiyatif sahibiyim ve birilerini değerlendiriyorum’ hissini yaratıyor.”
Dinçer, “Roman yazımında beni cesaretlendiren birtakım keşifler oldu zihnimde. Bunlardan bir tanesi Sefiller oldu, bu romandan esinlendim. Sefiller romanında insan hikayelerinin içiçe geçişini kendimce çözümledim ve bu bana bir ışık yaktı. Ve romanın bir tasarım olduğu fikri ön plana çıktı. Adeta bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir. Aradaki fark çizgilerinizin kelimeler olması” şeklinde konuştu.