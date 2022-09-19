https://sputniknews.com.tr/20220919/yazar-dincer-roman-tasarimdir-bir-ressamin-tablosunu-tasarlamasi-gibi-tasvir-edilebilir-1061366890.html

Yazar Dinçer: Roman tasarımdır, bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir

Yazar Dinçer: Roman tasarımdır, bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir

Yazar Dinçer, “Romanın bir tasarım olduğu fikri ön plana çıktı. Adeta bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir. Aradaki fark çizgilerinizin... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T14:26+0300

2022-09-19T14:26+0300

2022-09-19T14:27+0300

yazar

görüş

roman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061366985_0:131:1385:910_1920x0_80_0_0_ebdef30cbfc36e365da799c254c80b94.jpg

Dönem romanı ‘Kan Tutulması’nın yazarı Niyazi Dinçer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Politikleşmenin kendimi ispatlamak için iyi bir alan olduğunu düşündüm” diyen Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü:Dinçer, “Roman yazımında beni cesaretlendiren birtakım keşifler oldu zihnimde. Bunlardan bir tanesi Sefiller oldu, bu romandan esinlendim. Sefiller romanında insan hikayelerinin içiçe geçişini kendimce çözümledim ve bu bana bir ışık yaktı. Ve romanın bir tasarım olduğu fikri ön plana çıktı. Adeta bir ressamın tablosunu tasarlaması gibi tasvir edilebilir. Aradaki fark çizgilerinizin kelimeler olması” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220918/yazar-alpaslan-cocuk-kitaplari-yazarak-kendi-cocukluk-yaralarimi-da-sardigimi-fark-ettim-1061359889.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

yazar, roman