https://sputniknews.com.tr/20220919/turkiye-luksemburg-macinin-hakemi-belli-oldu-1061365205.html
Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:34+0300
2022-09-19T13:34+0300
2022-09-19T13:42+0300
lüksemburg
spor
türkiye
a milli futbol takımı
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A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20220916/a-milli-takimin-aday-kadrosu-aciklandi-1061274699.html
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lüksemburg, türkiye, a milli futbol takımı
lüksemburg, türkiye, a milli futbol takımı
Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu
13:34 19.09.2022 (güncellendi: 13:42 19.09.2022) Abone ol
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.
Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.