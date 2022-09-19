Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220919/turkiye-luksemburg-macinin-hakemi-belli-oldu-1061365205.html
Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu
Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T13:34+0300
2022-09-19T13:42+0300
lüksemburg
spor
türkiye
a milli futbol takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061365062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc0f75b85176b022bf47dd3151ddef56.jpg
A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20220916/a-milli-takimin-aday-kadrosu-aciklandi-1061274699.html
lüksemburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061365062_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_05f6e44860bde7b3c03ea80535c25db7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lüksemburg, türkiye, a milli futbol takımı
lüksemburg, türkiye, a milli futbol takımı

Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu

13:34 19.09.2022 (güncellendi: 13:42 19.09.2022)
© AATürkiye A Milli Takımı
Türkiye A Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
Abone olTelegram
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.
Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Futbol maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
SPOR
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
16 Eylül, 15:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала