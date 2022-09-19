https://sputniknews.com.tr/20220919/turkiye-luksemburg-macinin-hakemi-belli-oldu-1061365205.html

Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu

Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T13:34+0300

2022-09-19T13:34+0300

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lüksemburg

spor

türkiye

a milli futbol takımı

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A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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