Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan, Özbekistan lideri Mirziyoyev ile bir araya geldi
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220916/a-milli-takimin-aday-kadrosu-aciklandi-1061274699.html
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T15:53+0300
2022-09-16T15:54+0300
spor
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
kadro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060289453_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b5705f61c00c110e781bfbabf5451fa.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak milliler, 18 Eylül Pazar gününden itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.Ay-yıldızlıların aday kadrosunda, şu isimler yer alıyor:Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)Millilerin programıHazırlıklarını Riva'da sürdürecek milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ile bir futbolcu, 21 Eylül saat 15.45'te Lüksemburg karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve maç öncesindeki resmi idman da aynı gün saat 16.30'da yapılacak.Başakşehir Fatih Terim Stadında 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Lüksemburg ile karşılaşacak milliler, 25 Eylül'deki Faroe Adaları ile deplasmanda yapacağı maç için 23 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Danimarka'nın Billund kentine, buradan da TSİ 19.20'de Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'a hareket edecek.Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 24 Eylül'de TSİ 19.30'da Faroe Adaları müsabakası öncesinde Torsvollur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve resmi antrenmanını aynı tesiste TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.Türkiye, C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları ile 25 Eylül'de TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20220915/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-yeni-formalari-tanitildi-1061216979.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060289453_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_f1ff781cdbec56062db76b9e0c80c402.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, kadro
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

15:53 16.09.2022 (güncellendi: 15:54 16.09.2022)
© AAFutbol maçı
Futbol maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
Abone olTelegram
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak milliler, 18 Eylül Pazar gününden itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.
Ay-yıldızlıların aday kadrosunda, şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)
Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)

Millilerin programı

Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ile bir futbolcu, 21 Eylül saat 15.45'te Lüksemburg karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve maç öncesindeki resmi idman da aynı gün saat 16.30'da yapılacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadında 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Lüksemburg ile karşılaşacak milliler, 25 Eylül'deki Faroe Adaları ile deplasmanda yapacağı maç için 23 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Danimarka'nın Billund kentine, buradan da TSİ 19.20'de Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'a hareket edecek.
Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 24 Eylül'de TSİ 19.30'da Faroe Adaları müsabakası öncesinde Torsvollur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve resmi antrenmanını aynı tesiste TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.
Türkiye, C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları ile 25 Eylül'de TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
SPOR
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı
Dün, 11:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала