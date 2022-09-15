https://sputniknews.com.tr/20220915/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-yeni-formalari-tanitildi-1061216979.html
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında A Milli Takım'ın giyeceği formaları tanıttı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T11:54+0300
2022-09-15T11:54+0300
2022-09-15T11:54+0300
spor
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'nin resmi Twitter hesabından A Milli Takım'ın Cumhuriyet'in 100. yılında giyeceği formalar tanıtıldı."Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana." sloganıyla tanıtılan formalar, iki farklı tasarımla sergilendi.Yeni formalar, TFF'nin alışveriş sitesi eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarıldı.Formaların satış fiyatı ise 799,90 lira olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20220813/galatasarayda-10-numarali-formanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1059885808.html
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a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, türkiye futbol federasyonu (tff)
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, türkiye futbol federasyonu (tff)
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında A Milli Takım'ın giyeceği formaları tanıttı.
TFF'nin resmi Twitter hesabından A Milli Takım'ın Cumhuriyet'in 100. yılında giyeceği formalar tanıtıldı.
"Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana." sloganıyla tanıtılan formalar, iki farklı tasarımla sergilendi.
Yeni formalar, TFF'nin alışveriş sitesi eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarıldı.
Formaların satış fiyatı ise 799,90 lira olarak belirlendi.