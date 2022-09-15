https://sputniknews.com.tr/20220915/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-yeni-formalari-tanitildi-1061216979.html

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında A Milli Takım'ın giyeceği formaları tanıttı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T11:54+0300

2022-09-15T11:54+0300

2022-09-15T11:54+0300

spor

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061216802_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_be2224df3f14d5d40101946a0f08377d.jpg

TFF'nin resmi Twitter hesabından A Milli Takım'ın Cumhuriyet'in 100. yılında giyeceği formalar tanıtıldı."Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana." sloganıyla tanıtılan formalar, iki farklı tasarımla sergilendi.Yeni formalar, TFF'nin alışveriş sitesi eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarıldı.Formaların satış fiyatı ise 799,90 lira olarak belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20220813/galatasarayda-10-numarali-formanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1059885808.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, türkiye futbol federasyonu (tff)