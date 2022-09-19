Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220919/tekirdagda-aranan-hukumlu-evinin-balkonundan-yan-binaya-gecmek-isterken-yakalandi-1061393344.html
Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı
Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T22:59+0300
2022-09-19T23:03+0300
türkiye
çorlu
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061393198_0:497:2000:1622_1920x0_80_0_0_17eb26c826aa58a43f72cb510143a8ef.jpg
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., evin balkonundan kaçmak isterken, polis tarafından son anda yakalandı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Polis, "hırsızlık, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan G.G'nin ilçe merkezindeki evinde olduğunu belirledi.Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada yakaladı.Polis, altıncı kattaki dairenin balkonundan sarkan hükümlüyü güçlükle içeri çekti. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220915/123-suc-kaydi-bulunan-19-yasindaki-firari-hukumlu-yakalanip-cezaevine-gonderildi-1061207643.html
türkiye
çorlu
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061393198_0:310:2000:1810_1920x0_80_0_0_ec1daf01e434db58453a682e88d87ede.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çorlu, tekirdağ
çorlu, tekirdağ

Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı

22:59 19.09.2022 (güncellendi: 23:03 19.09.2022)
© DHA / HÜSEYİN TAYYARTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., evin balkonundan kaçmak isterken, polis tarafından son anda yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., evin balkonundan kaçmak isterken, polis tarafından son anda yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© DHA / HÜSEYİN TAYYAR
Abone olTelegram
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı. Polis, balkondan sarkan hükümlüyü güçlükle içeri çekti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., evin balkonundan kaçmak isterken, polis tarafından son anda yakalandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, "hırsızlık, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan G.G'nin ilçe merkezindeki evinde olduğunu belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada yakaladı.
Polis, altıncı kattaki dairenin balkonundan sarkan hükümlüyü güçlükle içeri çekti. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'de 123 suç kaydı ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
TÜRKİYE
123 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki firari hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi
15 Eylül, 02:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала