https://sputniknews.com.tr/20220915/123-suc-kaydi-bulunan-19-yasindaki-firari-hukumlu-yakalanip-cezaevine-gonderildi-1061207643.html

123 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki firari hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi

123 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki firari hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de, hakkında 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'cinsel tacizde bulunmak', 'yağma' gibi suçlardan toplam 123 suç kaydı ve 27 yıl 6 ay kesinleşmiş... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T02:35+0300

2022-09-15T02:35+0300

2022-09-15T02:40+0300

türkiye

firari

kırıkkale

yakalama

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Kırıkkale'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü 19 yaşındaki Ş.D'nin evine operasyon düzenledi.Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, "uyuşturucu kullanmak", "cinsel tacizde bulunmak" ve "yağma" gibi 123 suçtan kaydı bulunan Ş.D, evinde yakalandı.Hakkında, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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