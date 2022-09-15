https://sputniknews.com.tr/20220915/123-suc-kaydi-bulunan-19-yasindaki-firari-hukumlu-yakalanip-cezaevine-gonderildi-1061207643.html
123 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki firari hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi
123 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki firari hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi
Kırıkkale'de, hakkında 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'cinsel tacizde bulunmak', 'yağma' gibi suçlardan toplam 123 suç kaydı ve 27 yıl 6 ay kesinleşmiş... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T02:35+0300
2022-09-15T02:35+0300
2022-09-15T02:40+0300
türkiye
firari
kırıkkale
yakalama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061207465_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b10baada2d64452d435f6b2690a46b3b.jpg
Kırıkkale'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü 19 yaşındaki Ş.D'nin evine operasyon düzenledi.Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, "uyuşturucu kullanmak", "cinsel tacizde bulunmak" ve "yağma" gibi 123 suçtan kaydı bulunan Ş.D, evinde yakalandı.Hakkında, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
türkiye
kırıkkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061207465_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_2e0c5a9bf618b04d25feb8e606d84680.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
firari, kırıkkale, yakalama
firari, kırıkkale, yakalama
123 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki firari hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi
02:35 15.09.2022 (güncellendi: 02:40 15.09.2022) Abone ol
Kırıkkale'de, hakkında 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'cinsel tacizde bulunmak', 'yağma' gibi suçlardan toplam 123 suç kaydı ve 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan 19 yaşındaki firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü 19 yaşındaki Ş.D'nin evine operasyon düzenledi.
Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, "uyuşturucu kullanmak", "cinsel tacizde bulunmak" ve "yağma" gibi 123 suçtan kaydı bulunan Ş.D, evinde yakalandı.
Hakkında, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.