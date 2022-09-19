https://sputniknews.com.tr/20220919/sut-tozu-ihracatina-kisitlama-getirildi-1061386841.html
Süt tozu ihracatına kısıtlama getirildi
Süt tozu ihracatına kısıtlama getirildi
Yağlı ve yağsız süt tozu ihracatı 31 Aralık 2022 tarihine kadar kısıtlandı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:28+0300
2022-09-19T21:28+0300
2022-09-19T21:32+0300
türkiye
süt
toz
süt tozu
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Süt sektöründe maliyet ve fiyat tartışmaları sürürken, yağlı ve yağsız süt tozu ihracatına yılsonuna kadar kısıtlama kararı alındı.BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre Tarım Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, 0402 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süt tozu ihracatının 31/12/2022 tarihine kadar kısıtlanması uygun görülmüştür" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/ulusal-sut-konseyinden-cig-sut-fiyati-aciklamasi-1061254602.html
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süt, toz, süt tozu
Süt tozu ihracatına kısıtlama getirildi
21:28 19.09.2022 (güncellendi: 21:32 19.09.2022) Abone ol
Yağlı ve yağsız süt tozu ihracatı 31 Aralık 2022 tarihine kadar kısıtlandı.
Süt sektöründe maliyet ve fiyat tartışmaları sürürken, yağlı ve yağsız süt tozu ihracatına yılsonuna kadar kısıtlama kararı alındı.
BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre Tarım Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, 0402 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süt tozu ihracatının 31/12/2022 tarihine kadar kısıtlanması uygun görülmüştür" denildi.