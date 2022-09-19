Türkiye
SON DAKİKA I Meksika açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220919/sut-tozu-ihracatina-kisitlama-getirildi-1061386841.html
Süt tozu ihracatına kısıtlama getirildi
Süt tozu ihracatına kısıtlama getirildi
Yağlı ve yağsız süt tozu ihracatı 31 Aralık 2022 tarihine kadar kısıtlandı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T21:28+0300
2022-09-19T21:32+0300
türkiye
süt
toz
süt tozu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061386697_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e55ce64b655dc1c0661b335d9797bf44.jpg
Süt sektöründe maliyet ve fiyat tartışmaları sürürken, yağlı ve yağsız süt tozu ihracatına yılsonuna kadar kısıtlama kararı alındı.BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre Tarım Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, 0402 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süt tozu ihracatının 31/12/2022 tarihine kadar kısıtlanması uygun görülmüştür" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/ulusal-sut-konseyinden-cig-sut-fiyati-aciklamasi-1061254602.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1061386697_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_a81160ecb7f077641a9c45fcce3c8f3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süt, toz, süt tozu
süt, toz, süt tozu

Süt tozu ihracatına kısıtlama getirildi

21:28 19.09.2022 (güncellendi: 21:32 19.09.2022)
© AAsüt tozu
süt tozu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Yağlı ve yağsız süt tozu ihracatı 31 Aralık 2022 tarihine kadar kısıtlandı.
Süt sektöründe maliyet ve fiyat tartışmaları sürürken, yağlı ve yağsız süt tozu ihracatına yılsonuna kadar kısıtlama kararı alındı.
BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre Tarım Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, 0402 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süt tozu ihracatının 31/12/2022 tarihine kadar kısıtlanması uygun görülmüştür" denildi.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
EKONOMİ
Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt fiyatını net 7.50 lira olarak belirledi
16 Eylül, 05:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала