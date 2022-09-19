https://sputniknews.com.tr/20220919/rusyadan-kanadaya-buyukelcilige-saldiri-ile-ilgili-protesto-notasi-1061389765.html

Rusya’dan Kanada’ya ‘büyükelçiliğe saldırı’ ile ilgili protesto notası

Rusya’dan Kanada’ya ‘büyükelçiliğe saldırı’ ile ilgili protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül gecesi Rusya’nın Ottowa Büyükelçiliği’ne düzenlenen ‘molotof kokteyli’ saldırıyla ilgili olarak Kanada’nın Moskova... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T22:09+0300

2022-09-19T22:09+0300

2022-09-19T22:09+0300

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rus büyükelçiliği

saldırı

nota

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alison LeClaire’e, Rusya’nın Ottowa Büyükelçiliği arazisine Molotof kokteyli atan kimliği belirsiz kişinin suç unsuru oluşturan eylemelerinden ve polise rağmen Rus büyükelçiliğinin girişinin saldırgan bir grup tarafından kapatılmasından dolayı kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kanada güvenlik güçlerinin Rusya’nın Kanada’daki diplomatik temsilciliklerine yönelik düşmanca eylemlerine göz yumduğu kaydedildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’daki büyükelçilik ve konsoloslukları ile çalışanlarının ve ailelerinin güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-55-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1060633151.html

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rusya, kanada, rus büyükelçiliği, saldırı, nota