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https://sputniknews.com.tr/20220919/rusyadan-kanadaya-buyukelcilige-saldiri-ile-ilgili-protesto-notasi-1061389765.html
Rusya’dan Kanada’ya ‘büyükelçiliğe saldırı’ ile ilgili protesto notası
Rusya’dan Kanada’ya ‘büyükelçiliğe saldırı’ ile ilgili protesto notası
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül gecesi Rusya’nın Ottowa Büyükelçiliği’ne düzenlenen ‘molotof kokteyli’ saldırıyla ilgili olarak Kanada’nın Moskova... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T22:09+0300
2022-09-19T22:09+0300
dünya
rusya
kanada
rus büyükelçiliği
saldırı
nota
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alison LeClaire’e, Rusya’nın Ottowa Büyükelçiliği arazisine Molotof kokteyli atan kimliği belirsiz kişinin suç unsuru oluşturan eylemelerinden ve polise rağmen Rus büyükelçiliğinin girişinin saldırgan bir grup tarafından kapatılmasından dolayı kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kanada güvenlik güçlerinin Rusya’nın Kanada’daki diplomatik temsilciliklerine yönelik düşmanca eylemlerine göz yumduğu kaydedildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’daki büyükelçilik ve konsoloslukları ile çalışanlarının ve ailelerinin güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-55-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1060633151.html
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rusya, kanada, rus büyükelçiliği, saldırı, nota
rusya, kanada, rus büyükelçiliği, saldırı, nota

Rusya’dan Kanada’ya ‘büyükelçiliğe saldırı’ ile ilgili protesto notası

22:09 19.09.2022
© AAKanada Bayrak
Kanada Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül gecesi Rusya’nın Ottowa Büyükelçiliği’ne düzenlenen ‘molotof kokteyli’ saldırıyla ilgili olarak Kanada’nın Moskova Büyükelçisi Alison LeClaire’e protesto notası verildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alison LeClaire’e, Rusya’nın Ottowa Büyükelçiliği arazisine Molotof kokteyli atan kimliği belirsiz kişinin suç unsuru oluşturan eylemelerinden ve polise rağmen Rus büyükelçiliğinin girişinin saldırgan bir grup tarafından kapatılmasından dolayı kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kanada güvenlik güçlerinin Rusya’nın Kanada’daki diplomatik temsilciliklerine yönelik düşmanca eylemlerine göz yumduğu kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’daki büyükelçilik ve konsoloslukları ile çalışanlarının ve ailelerinin güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.
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