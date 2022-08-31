https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-55-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1060633151.html

Rusya, 55 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Rusya, 55 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

Moskova, Ottawa'nın yaptırımlarına cevaben 55 Kanada vatandaşının kara listeye alınarak Rusya'ya girişlerinin yasaklandığını duyurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T19:19+0300

2022-08-31T19:19+0300

2022-08-31T19:19+0300

ukrayna krizi

rusya

kanada

yasak

vatandaş

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/09/1032090988_0:225:5820:3499_1920x0_80_0_0_cf602682a824042f413dc025182a14a1.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusofobik politikaya bağlılığını koruyan Justin Trudeau rejiminin Rusya vatandaşlarına uyguladığı tüm yeni yaptırımlar bağlamında, mütekabiliyet ilkesi temelinde Kanada vatandaşı 55 üst düzey askerin, siyasetçinin ve sivil toplum temsilcisinin Rusya'ya girişi yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, Ottawa'nın hasmane eylemlerine karşı alınan ek önlemler çerçevesinde Kanada Ukrayna Kongresi, Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Ukrayna Ulusal Federasyonu adlı sivil toplum kuruluşlarının Adalet Bakanlığı tarafından Rusya'da 'istenmeyen kuruluşlar' listesine dahil edildiğini de vurguladı.Yeni eklenen 55 kişiyle birlikte Rusya'ya girişi yasaklanan Kanada vatandaşlarının sayısı 818'e yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20220427/moskova-287-ingiliz-milletvekilinin-rusyaya-girisini-yasakladi-1055889205.html

rusya

kanada

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kanada, yasak, vatandaş, ukrayna