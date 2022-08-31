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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-55-kanada-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1060633151.html
Rusya, 55 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Rusya, 55 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Moskova, Ottawa'nın yaptırımlarına cevaben 55 Kanada vatandaşının kara listeye alınarak Rusya'ya girişlerinin yasaklandığını duyurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T19:19+0300
2022-08-31T19:19+0300
ukrayna krizi
rusya
kanada
yasak
vatandaş
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusofobik politikaya bağlılığını koruyan Justin Trudeau rejiminin Rusya vatandaşlarına uyguladığı tüm yeni yaptırımlar bağlamında, mütekabiliyet ilkesi temelinde Kanada vatandaşı 55 üst düzey askerin, siyasetçinin ve sivil toplum temsilcisinin Rusya'ya girişi yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık, Ottawa'nın hasmane eylemlerine karşı alınan ek önlemler çerçevesinde Kanada Ukrayna Kongresi, Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Ukrayna Ulusal Federasyonu adlı sivil toplum kuruluşlarının Adalet Bakanlığı tarafından Rusya'da 'istenmeyen kuruluşlar' listesine dahil edildiğini de vurguladı.Yeni eklenen 55 kişiyle birlikte Rusya'ya girişi yasaklanan Kanada vatandaşlarının sayısı 818'e yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20220427/moskova-287-ingiliz-milletvekilinin-rusyaya-girisini-yasakladi-1055889205.html
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rusya, kanada, yasak, vatandaş, ukrayna
rusya, kanada, yasak, vatandaş, ukrayna

Rusya, 55 Kanada vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

19:19 31.08.2022
© AFP 2022 / Don EmmertKanada bayrağı
Kanada bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Don Emmert
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Moskova, Ottawa'nın yaptırımlarına cevaben 55 Kanada vatandaşının kara listeye alınarak Rusya'ya girişlerinin yasaklandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusofobik politikaya bağlılığını koruyan Justin Trudeau rejiminin Rusya vatandaşlarına uyguladığı tüm yeni yaptırımlar bağlamında, mütekabiliyet ilkesi temelinde Kanada vatandaşı 55 üst düzey askerin, siyasetçinin ve sivil toplum temsilcisinin Rusya'ya girişi yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Ottawa'nın hasmane eylemlerine karşı alınan ek önlemler çerçevesinde Kanada Ukrayna Kongresi, Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Ukrayna Ulusal Federasyonu adlı sivil toplum kuruluşlarının Adalet Bakanlığı tarafından Rusya'da 'istenmeyen kuruluşlar' listesine dahil edildiğini de vurguladı.

Yeni eklenen 55 kişiyle birlikte Rusya'ya girişi yasaklanan Kanada vatandaşlarının sayısı 818'e yükseldi.
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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