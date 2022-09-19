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Paris'te tarihi anlaşma: Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı
Paris'te tarihi anlaşma: Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı
Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa’nın başkenti Paris’te Axiom Space ile imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T14:56+0300
2022-09-19T14:56+0300
türkiye
uzay
türkiye
fransa
mustafa varank
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi bir anlaşmaya imza atıldı.Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye’ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yerçekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak. Fransa’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde TÜBİTAK UZAY ile Axiom Space arasında imzalar atıldı. İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu hazır bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık” dedi.Deneyler için değerlendirme süreci devam ediyorTUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Türk Uzay Yolcusu projesinde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY’ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor. Dünya yörüngesinde yerçekimsiz ortamda yapılacak olan araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriyor.Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor. Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için Uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Bu arada Axiom Space, Fransa’daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de insanlı görevler için anlaşmalar gerçekleştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-varank-uzaya-gidecek-ilk-turk-bu-sene-bitmeden-belli-oluyor-1060106860.html
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uzay, türkiye, fransa, mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı
uzay, türkiye, fransa, mustafa varank, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Paris'te tarihi anlaşma: Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı

14:56 19.09.2022
© Fotoğraf : Sanayi ve Teknoloji BakanlığıParis'te tarihi anlaşma: Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı
Paris'te tarihi anlaşma: Türk uzay yolcusu için imzalar atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Fotoğraf : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa’nın başkenti Paris’te Axiom Space ile imzalar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık” dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi bir anlaşmaya imza atıldı.
Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye’ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek.
Şirket, Türk uzay yolcusunun yerçekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak. Fransa’da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde TÜBİTAK UZAY ile Axiom Space arasında imzalar atıldı. İmza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ve DeltaV Uzay Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu hazır bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık” dedi.

Deneyler için değerlendirme süreci devam ediyor

TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında başlatılan Türk Uzay Yolcusu projesinde aday belirleme süreci, TÜBİTAK UZAY’ın teknik yürütücülüğünde devam ediyor.
Dünya yörüngesinde yerçekimsiz ortamda yapılacak olan araştırmalar için üniversite ve araştırma kurumlarından gelen deney önerileri de halihazırda teknik bir heyet tarafından değerlendiriyor.
Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor. Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için Uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Bu arada Axiom Space, Fransa’daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de insanlı görevler için anlaşmalar gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
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Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk, bu sene bitmeden belli oluyor
18 Ağustos, 21:30
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