https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-varank-uzaya-gidecek-ilk-turk-bu-sene-bitmeden-belli-oluyor-1060106860.html

Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk, bu sene bitmeden belli oluyor

Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk, bu sene bitmeden belli oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023’te seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay... 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T21:30+0300

2022-08-18T21:30+0300

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türkiye

mustafa varank

uzay

türk

sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Saklıkent-Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapıldı. Açılışta Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda davetli de yer aldı.Saklıkent Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin açılış programında konuşan Bakan Mustafa Varank, pandemi ve orman yangınları nedeniyle gözlem etkinliğinin 2 yıldır düzenlenemediğini belirterek, "Gördüğüm coşku ve heyecandan anlıyorum ki, aslında hepimiz Saklıkent’te göğe bakmayı özlemişiz. Burası ülkemizdeki ilk gözlem etkinliğine ev sahipliği yapan çok özel bir yer. Gökyüzü meraklılarıyla burada tutuşturduğunuz bilim ve teknoloji meşalesi şimdi Anadolu’nun birçok şehrine yayıldı” dedi.Erzurum’da Avrupa’nın en büyük teleskobuVan’dan sonra Erzurum’da düzenlenen etkinliği anlatan Bakan Varank, yakın bir gelecekte Erzurum’un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını söyledi. Varank, "Çünkü biz yaptığımız dev bir yatırımla Avrupa’nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum’da inşa ettiğimiz Doğu Anadolu Gözlemevi’ne kuruyoruz. Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle Hubble teleskobuyla yarışabilecek bir teleskop olacak. Böylece dünya çapında ses getirecek işlere inşallah Erzurum’da imza atılacak” diye konuştu.3 etki̇nli̇ğe 30 bi̇ni̇n üstünde katılım olduHarcanan emeklerin karşılık bulduğu ve tüm Türkiye’den şu ana kadarki 3 gökyüzü etkinliğine katılımın 30 bini aştığını anlatan Bakan Varank, Saklıkent’i ise şöyle anlattı:Bir ülkenin bağımsızlığının teknolojik ve ekonomik bağımsızlığıyla eş değerde olduğunu belirten Varank, "İşte biz de tam bu noktada tam bağımsız Türkiye’yi inşa etmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyon Türkiye’yi teknoloji üretiminde global bir üs yapmanın adımıdır. Savunma sanayiinden otomotiv sektörüne, uzay bilimlerinden yazılım teknolojilerine kadar ortaya koyduğumuz politikaların bir bütünüdür” dedi.İlk TOGG’lar 29 Eki̇m’de üreti̇m bandından i̇ni̇yorBu vizyon çerçevesinde yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini de söyleyen Bakan Varank, "Savunma sanayiinde ülkemizin ortaya koyduğu başarı herkesin malumu. Bayraktar’dan TCG Anadolu gemisi ve milli muharip uçağa kadar birçok kritik teknolojiyi artık yerli ve milli imkanlarımızla kendimiz geliştirebiliyoruz. Ürettiğimiz İHA’lar şimdiden savaşların kaderini değiştirmeye başladı. Otomotiv sektöründe TOGG’la tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Doğuştan elektrikli bu teknolojik aracımızla değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe yeni bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 29 Ekim’de TOGG fabrikasının açılışını yaparak ilk seri üretim araçları üretim bandından indireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde 100 yıllık bir hayali gerçekleştirerek insanımızın aslında inandığında neleri başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olacağız” ifadelerini kullandı.Uzaya gi̇decek i̇lk Türk vatandaşının seçi̇m süreci̇ devam edi̇yorHükümet olarak titizlikle üzerinde durdukları milli uzay programına hız kesmeden devam ettiklerini de anlatan Bakan Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ilk Türk’le ilgili seçim süreci hakkında da şu açıklamada bulundu:18-21 Ağustos tarihleri arasındaki Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde Türkiye’nin 52 ilinden gökyüzü meraklıları, 30 teleskop ve 78 astronomun rehberliğinde saat 04.00’e kadar tüm gezegenler ve gök cisimlerini inceleyecek, gündüzleri de eğitim seminerleri düzenlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20220817/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varank-turkiye-uzay-yatirimlarini-surdurecek-1060029182.html

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mustafa varank, uzay, türk, sanayi ve teknoloji bakanlığı