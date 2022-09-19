https://sputniknews.com.tr/20220919/normallesmenin-ardindan-israilin-turkiye-buyukelcisi-belli-oldu-1061375161.html
Normalleşmenin ardından İsrail'in Türkiye büyükelçisi belli oldu
Normalleşmenin ardından İsrail'in Türkiye büyükelçisi belli oldu
İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sonrası, İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, halihazırda Türkiye'de maslahatgüzar seviyesinde görev yapan deneyimli... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:00+0300
2022-09-19T17:00+0300
2022-09-19T17:04+0300
dünya
israil
türkiye
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İsrail'in 2018'den beri boş kalan Ankara Büyükelçisi makamı artık dolacak.
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israil, türkiye
Normalleşmenin ardından İsrail'in Türkiye büyükelçisi belli oldu
17:00 19.09.2022 (güncellendi: 17:04 19.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi sonrası, İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, halihazırda Türkiye'de maslahatgüzar seviyesinde görev yapan deneyimli diplomat Irit Lillian'ı Ankara Büyükelçisi olarak atadı.
İsrail'in 2018'den beri boş kalan Ankara Büyükelçisi makamı artık dolacak.