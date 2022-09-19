https://sputniknews.com.tr/20220919/japonyada-nanmadol-tayfunu-nedeniyle--tahliye-uyarisi-yapilanlarin-sayisi-9-milyona-ulasti-1061368198.html

Japonya’da Nanmadol Tayfunu nedeniyle tahliye uyarısı yapılanların sayısı 9 milyona ulaştı

Japonya’da Nanmadol Tayfunu nedeniyle tahliye uyarısı yapılanların sayısı 9 milyona ulaştı

Yaklaşık 126 milyonluk nüfusu bulunan Japonya’da Nanmadol Tayfunu nedeniyle tahliye çağrısı yapılanların sayısı 9 milyona çıktı. Pek çok bölgede Japonya'nın... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T14:47+0300

2022-09-19T14:47+0300

2022-09-19T15:09+0300

yaşam

tayfun

tahliye

japonya

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Pazar sabahı en güneydeki ada Kyuşu'yu vuran ve birkaç gün içinde ana ada Honşu'ya geçmesi beklenen süper tayfun Nanmadol yüzünden pazar gecesini on binlerce insan acil durum barınaklarında geçirdi. Yaklaşık 350 bin evde elektriğin kesilmesine, ulaşım ve iş hayatının sekteye uğramasına yol açan tayfun şimdilik 2 can aldı ve yaklaşık 90 kişiyi yaraladı.Tayfunun geniş çaplı sel ve torak kaymalarını beraberinde getirmesi beklendiğinden, evlerini terk etmeleri uyarısı yapılanların sayısı 9 milyona ulaştı. Tahliye çağrısı 4.2 milyon hane ve yaklaşık 9 milyona kişiye genişletildi.Saatte 240 kilometreye varan hızla fırtına estiren Nanmadol'un bazı bölgelere 24 saat içinde 400mm yağmur bırakacağı tahmin ediliyor.Tayfun yüzünden hızlı tren seferleri, feribot seferleri ve yüzlerce uçuş iptal edildi. Çok sayıda dükkan ve diğer işletmeler kapandı. Bazı mülklerin etrafına kum torbaları yerleştirildi.Kyuşu'nun güney ucundaki Kagoshima kentinde dün sabah toprak kayması meydana geldi, adada bir nehirde taşkın meydana geldi. Bir erkek arabasının sel suları altında kalması sonucu, bir diğeri toprak kaymasının altında kalarak öldü. Bir kişi kayıp. 87 kişi yaralandı. Yerel video görüntülerinde çatıların kopup yıkıldığı ve reklam panolarının devrildiği görülüyor. Fırtınanın doğuya dönmesi ve Japonya'nın ana adası Honşu'nun üzerinden geçmesinin ardından çarşamba günü denize açılması bekleniyor. Honşu'daki başkent Tokyo'da şiddetli yağış görülürken, sel nedeniyle Tozai metro hattında seferler askıya alındı.Japonya'da bu yıl meydana gelen 14. tayfun Nanmadol'un farklı noktalara doğrusal hareketli yağışlar taşıyacağı belirtildi. Japonya Meteoroloji Kurumu, şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın bölge geneline rekor düzeyde yağışa yol açacağı uyarısında bulundu.

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tayfun, tahliye, japonya