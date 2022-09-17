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https://sputniknews.com.tr/20220917/japonyada-nanmadol-tayfunu-alarmi-337-bin-747-kisiye-tahliye-cagrisi-1061309213.html
Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı
Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı
Japonya’da etkili olması beklenen Nanmadol Tayfunu nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:22+0300
2022-09-17T12:22+0300
dünya
nanmadol tayfunu
japonya
doğal afet
doğal felaket
japonya meteoroloji ajansı (jma)
okinawa
daito adaları
kagoshima
tahliye
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Japonya'da gece saatlerinden itibaren etki göstermesi beklenen Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bugün öğlen saatleri itibariyle Okinawa eyaletindeki Daito Adaları'na yaklaştığını açıkladı. Kagoshima eyaletinin Amami bölgesinde rüzgarının hızının saatte 108 kilometreye ulaştığı belirtildi. Şiddetli yağış ve fırtına riski nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Tayfunun Japonya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olacağı konusunda uyaran yetkililer, özellikle Amami ve Kyushu'nın güneyinde yağışların yarın akşama kadar süreceğini duyurdu. Yerel makamlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.1 kişi hayatını kaybetmiştiJaponya en son Asya'nın farklı bölgelerinde eylül ayı başında etki gösteren Hinnamnor Tayfunu'nun etkisinde kalmıştı. En az 38 bin ev geçici olarak elektriksiz kalırken, 98 uçuş iptal edilmişti. Bir kişinin ise fırtınanın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220917/marmaristeki-orman-yangini-sanigi-kardesini-arayip-yakacagim-demis-1061308903.html
japonya
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nanmadol tayfunu, japonya, doğal afet, doğal felaket, japonya meteoroloji ajansı (jma), okinawa, daito adaları, kagoshima, tahliye, hinnamnor tayfunu
nanmadol tayfunu, japonya, doğal afet, doğal felaket, japonya meteoroloji ajansı (jma), okinawa, daito adaları, kagoshima, tahliye, hinnamnor tayfunu

Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı

12:22 17.09.2022
© AFP 2022 / MARK FELIXİda kasırgası, fırtına, kasırga
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / MARK FELIX
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Japonya’da etkili olması beklenen Nanmadol Tayfunu nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya'da gece saatlerinden itibaren etki göstermesi beklenen Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bugün öğlen saatleri itibariyle Okinawa eyaletindeki Daito Adaları'na yaklaştığını açıkladı. Kagoshima eyaletinin Amami bölgesinde rüzgarının hızının saatte 108 kilometreye ulaştığı belirtildi. Şiddetli yağış ve fırtına riski nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
Tayfunun Japonya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olacağı konusunda uyaran yetkililer, özellikle Amami ve Kyushu'nın güneyinde yağışların yarın akşama kadar süreceğini duyurdu. Yerel makamlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya en son Asya'nın farklı bölgelerinde eylül ayı başında etki gösteren Hinnamnor Tayfunu'nun etkisinde kalmıştı. En az 38 bin ev geçici olarak elektriksiz kalırken, 98 uçuş iptal edilmişti. Bir kişinin ise fırtınanın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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