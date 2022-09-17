https://sputniknews.com.tr/20220917/japonyada-nanmadol-tayfunu-alarmi-337-bin-747-kisiye-tahliye-cagrisi-1061309213.html
Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı
Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı
Japonya’da etkili olması beklenen Nanmadol Tayfunu nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:22+0300
2022-09-17T12:22+0300
2022-09-17T12:22+0300
dünya
nanmadol tayfunu
japonya
doğal afet
doğal felaket
japonya meteoroloji ajansı (jma)
okinawa
daito adaları
kagoshima
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048435399_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_b6cd005d3d1ecade4c576e723efa3424.jpg
Japonya'da gece saatlerinden itibaren etki göstermesi beklenen Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bugün öğlen saatleri itibariyle Okinawa eyaletindeki Daito Adaları'na yaklaştığını açıkladı. Kagoshima eyaletinin Amami bölgesinde rüzgarının hızının saatte 108 kilometreye ulaştığı belirtildi. Şiddetli yağış ve fırtına riski nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Tayfunun Japonya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olacağı konusunda uyaran yetkililer, özellikle Amami ve Kyushu'nın güneyinde yağışların yarın akşama kadar süreceğini duyurdu. Yerel makamlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.1 kişi hayatını kaybetmiştiJaponya en son Asya'nın farklı bölgelerinde eylül ayı başında etki gösteren Hinnamnor Tayfunu'nun etkisinde kalmıştı. En az 38 bin ev geçici olarak elektriksiz kalırken, 98 uçuş iptal edilmişti. Bir kişinin ise fırtınanın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220917/marmaristeki-orman-yangini-sanigi-kardesini-arayip-yakacagim-demis-1061308903.html
japonya
okinawa
daito adaları
kagoshima
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048435399_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_ce60d06428263243f589f7e55c0f0166.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nanmadol tayfunu, japonya, doğal afet, doğal felaket, japonya meteoroloji ajansı (jma), okinawa, daito adaları, kagoshima, tahliye, hinnamnor tayfunu
nanmadol tayfunu, japonya, doğal afet, doğal felaket, japonya meteoroloji ajansı (jma), okinawa, daito adaları, kagoshima, tahliye, hinnamnor tayfunu
Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı
Abone ol
Japonya’da etkili olması beklenen Nanmadol Tayfunu nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya'da gece saatlerinden itibaren etki göstermesi beklenen Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bugün öğlen saatleri itibariyle Okinawa eyaletindeki Daito Adaları'na yaklaştığını açıkladı. Kagoshima eyaletinin Amami bölgesinde rüzgarının hızının saatte 108 kilometreye ulaştığı belirtildi. Şiddetli yağış ve fırtına riski nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
Tayfunun Japonya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olacağı konusunda uyaran yetkililer, özellikle Amami ve Kyushu'nın güneyinde yağışların yarın akşama kadar süreceğini duyurdu. Yerel makamlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.
1 kişi hayatını kaybetmişti
Japonya en son Asya'nın farklı bölgelerinde eylül ayı başında etki gösteren Hinnamnor Tayfunu'nun etkisinde kalmıştı. En az 38 bin ev geçici olarak elektriksiz kalırken, 98 uçuş iptal edilmişti. Bir kişinin ise fırtınanın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.