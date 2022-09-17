https://sputniknews.com.tr/20220917/japonyada-nanmadol-tayfunu-alarmi-337-bin-747-kisiye-tahliye-cagrisi-1061309213.html

Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı

Japonya’da Nanmadol Tayfunu alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı

Japonya’da etkili olması beklenen Nanmadol Tayfunu nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T12:22+0300

2022-09-17T12:22+0300

2022-09-17T12:22+0300

dünya

nanmadol tayfunu

japonya

doğal afet

doğal felaket

japonya meteoroloji ajansı (jma)

okinawa

daito adaları

kagoshima

tahliye

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Japonya'da gece saatlerinden itibaren etki göstermesi beklenen Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bugün öğlen saatleri itibariyle Okinawa eyaletindeki Daito Adaları'na yaklaştığını açıkladı. Kagoshima eyaletinin Amami bölgesinde rüzgarının hızının saatte 108 kilometreye ulaştığı belirtildi. Şiddetli yağış ve fırtına riski nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Tayfunun Japonya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olacağı konusunda uyaran yetkililer, özellikle Amami ve Kyushu'nın güneyinde yağışların yarın akşama kadar süreceğini duyurdu. Yerel makamlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.1 kişi hayatını kaybetmiştiJaponya en son Asya'nın farklı bölgelerinde eylül ayı başında etki gösteren Hinnamnor Tayfunu'nun etkisinde kalmıştı. En az 38 bin ev geçici olarak elektriksiz kalırken, 98 uçuş iptal edilmişti. Bir kişinin ise fırtınanın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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