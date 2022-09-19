https://sputniknews.com.tr/20220919/enerji-uzmani-aslanoglu-ruble-karari-ile-turkiye-enerji-krizinden-daha-az-etkilenecek-1061374899.html

Enerji uzmanı Aslanoğlu: Ruble kararı ile Türkiye enerji krizinden daha az etkilenecek

Enerji uzmanı Aslanoğlu: Ruble kararı ile Türkiye enerji krizinden daha az etkilenecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin Rusya’dan aldığı doğalgazın yüzde 25’inin ödemesinin ruble ile yapılacağını açıkladı. Bu kararı değerlendiren enerji... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T16:50+0300

2022-09-19T16:50+0300

2022-09-19T16:50+0300

görüş

türkiye

rusya

ruble

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

enerji

para birimi

rusya ile türkiye arasında ticarette yerel para birimi kullanılması

ticaret

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki liderin gündeminden ruble ile ödemede yer aldı. Bu görüşme sonrasında açıklama yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez Rus gazının ruble ile ödenmesi konusunda "Rus gazının Ruble ile ödenmesi konusunda bir mutabakat var. Alıcı ya da satıcı taraftan birisinin parası Dolar veya Avro değilse ister istemez kur farkı maliyeti oluşuyor. Bu farktan kurtulmuş olacağız." dedi.‘Dolar bazında açığı kapatır’Türkiye’nin doğalgaz ödemelerinde rubleyi kullanacak olmasını Sputnik’e değerlendiren enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:‘Türkiye konforlu bir kış geçirecek’Yapılan anlaşma ile Türkiye’nin yanı sıra Rusya’nın da önemli kazanç sağlayacağını belirten Aslanoğlu “Rusya uzun zamandır parasını dolardan rubleye çevirmeye çalışıyordu kendini korumak için. Bu nedenle Rusya’nın uzun vadeli hedeflerine de uygun ve Avrupa’nın finans üzerine uygulayacakları yaptırımlara ket vurabilecek bir hamle. Olumsuz senaryolara gelecek olursak da, küresel olarak Rusya’nın bu denli izole edilmeye çalışıldığı bu dönemde bu dostluk kuşkusuz, batıyı (AB ve ABD eksenini) rahatsız edecektir. Öte yandan da Avrupalılar kışın 19 derecede doğal gaz ve elektrik faturasını düşünürken, biz en azından konforlu bir kış geçirebileceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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türkiye, rusya, ruble, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, enerji, para birimi, rusya ile türkiye arasında ticarette yerel para birimi kullanılması, ticaret