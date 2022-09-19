https://sputniknews.com.tr/20220919/donetsk-ve-lugansk-liderleri-referandum-basvurularini-ve-sonraki-adimlarin-senkronizasyonunu-1061389650.html

Donetsk ve Lugansk liderleri referandum başvurularını ve sonraki adımların senkronizasyonunu görüştü

Donetsk ve Lugansk liderleri referandum başvurularını ve sonraki adımların senkronizasyonunu görüştü

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik ile cumhuriyetlerin toplum odalarının referandum... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T22:08+0300

2022-09-19T22:08+0300

2022-09-19T22:14+0300

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DHC lideri Denis Puşilin, LHC lideri Leonid Paseçnik ile cumhuriyetlerin toplum odalarının referandum düzenleme çağrılarını ve bundan böyle izlenecek adımlarını senkronize etme gereğini tartıştığını belirtti.Paseçnik ile yaptığı görüşmenin video kaydını Telegram kanalından paylaşan Puşilin, “Bugün toplum odalarının başvuruları tarafımıza ulaştı. Bu, halkımızın uzun süredir ortalıkta dolaşan görüşünün yansımasından başka bir şey değildir. Bazı hususları birlikte hazırlamamız, bazı eylemlerin senkronize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir önerim var, cumhuriyet liderlerinin yönetimlerinin çabalarını, parlamento mekanizmalarını bu adımları referanduma hazırlanma konusuna başlamamıza izin verecek eylemlerin algoritmasını geliştirmeleri için birleştirmek” ifadelerini kullandı.Paseçnik'e kolluk kuvvetlerine güvenlik konularını ortaklaşa çözmeleri için talimat vermesini de öneren Puşilin, “Ve böyle bir düşünceyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi, cumhuriyetlerimizin bir anda doğduğu, 2014'te aynı gün referandum yaptığı gibi, burada da aynı şeylerin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum, fakat eylemlerimiz uyumlu olmalı” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220919/donetsk-toplum-odasi-pusiline-derhal-rusyaya-katilim-referandumu-yapilmasi-icin-basvurdu-1061380878.html

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