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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/donetsk-toplum-odasi-pusiline-derhal-rusyaya-katilim-referandumu-yapilmasi-icin-basvurdu-1061380878.html
Donetsk Toplum Odası, Puşilin’e derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılması için başvurdu
Donetsk Toplum Odası, Puşilin’e derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılması için başvurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Toplum Odası, DHC lideri Denis Puşilin’e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılmasını talep etti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T19:10+0300
2022-09-19T20:04+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
rusya
referandum
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DHC Toplum Odası'nın açıklamasında, Puşilin’e başvuru yapıldığı ve DHC'nin Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanınması ile ilgili referandumun derhal yapılması yönünde inisiyatif alması çağrısında bulunulduğu belirtildi.Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Toplum Odası’nın da LHC lideri Leonid Paseçnik'e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılması talebinde bulunmuştu.Diğer yandan Herson Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölge sakinlerinin Rusya Federasyonu'na katılım konusunda garanti elde etmek için en kısa sürede referandum yapılmasını istediklerini açıkladı. DHC Toplum Odası Başkanı Aleksandr Kofman, DHC’nin Rusya Federasyonu'na katılması ile ilgili referandumun derhal yapılması çağrısını içeren başvurunun Puşilin’e ve Halk Konseyi’ne gönderileceğini açıkladı.Kofman, “Devletlerimiz arasındaki var olmayan sınırı silmenin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na katılması konusunda referandum düzenlemenin zamanı geldi. Ukrayna ile aramızda Rusya Federasyonu sınırının uzanmasını istiyoruz. Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin ve DHC Halk Konseyi'nden, referandumun derhal yapılması yönünde ilgili kararı vermelerini rica ederim” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/lugansk-toplum-odasi-lugansk-liderinden-derhal-rusyaya-katilim-referandumu-yapilmasini-istedi-1061375260.html
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, rusya, referandum
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, rusya, referandum

Donetsk Toplum Odası, Puşilin’e derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılması için başvurdu

19:10 19.09.2022 (güncellendi: 20:04 19.09.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Toplum Odası, DHC lideri Denis Puşilin’e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılmasını talep etti.
DHC Toplum Odası'nın açıklamasında, Puşilin’e başvuru yapıldığı ve DHC'nin Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanınması ile ilgili referandumun derhal yapılması yönünde inisiyatif alması çağrısında bulunulduğu belirtildi.
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Toplum Odası’nın da LHC lideri Leonid Paseçnik'e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılması talebinde bulunmuştu.
Diğer yandan Herson Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölge sakinlerinin Rusya Federasyonu'na katılım konusunda garanti elde etmek için en kısa sürede referandum yapılmasını istediklerini açıkladı.
DHC Toplum Odası Başkanı Aleksandr Kofman, DHC’nin Rusya Federasyonu'na katılması ile ilgili referandumun derhal yapılması çağrısını içeren başvurunun Puşilin’e ve Halk Konseyi’ne gönderileceğini açıkladı.
Kofman, “Devletlerimiz arasındaki var olmayan sınırı silmenin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na katılması konusunda referandum düzenlemenin zamanı geldi. Ukrayna ile aramızda Rusya Federasyonu sınırının uzanmasını istiyoruz. Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin ve DHC Halk Konseyi'nden, referandumun derhal yapılması yönünde ilgili kararı vermelerini rica ederim” ifadelerini kullandı.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
Ukrayna krizi
Lugansk Toplum Odası, Lugansk liderinden derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılmasını istedi
17:04
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