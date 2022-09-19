https://sputniknews.com.tr/20220919/donetsk-toplum-odasi-pusiline-derhal-rusyaya-katilim-referandumu-yapilmasi-icin-basvurdu-1061380878.html

Donetsk Toplum Odası, Puşilin’e derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılması için başvurdu

Donetsk Toplum Odası, Puşilin’e derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılması için başvurdu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Toplum Odası, DHC lideri Denis Puşilin’e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılmasını talep etti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T19:10+0300

2022-09-19T19:10+0300

2022-09-19T20:04+0300

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

denis puşilin

rusya

referandum

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DHC Toplum Odası'nın açıklamasında, Puşilin’e başvuru yapıldığı ve DHC'nin Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanınması ile ilgili referandumun derhal yapılması yönünde inisiyatif alması çağrısında bulunulduğu belirtildi.Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Toplum Odası’nın da LHC lideri Leonid Paseçnik'e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılması talebinde bulunmuştu.Diğer yandan Herson Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölge sakinlerinin Rusya Federasyonu'na katılım konusunda garanti elde etmek için en kısa sürede referandum yapılmasını istediklerini açıkladı. DHC Toplum Odası Başkanı Aleksandr Kofman, DHC’nin Rusya Federasyonu'na katılması ile ilgili referandumun derhal yapılması çağrısını içeren başvurunun Puşilin’e ve Halk Konseyi’ne gönderileceğini açıkladı.Kofman, “Devletlerimiz arasındaki var olmayan sınırı silmenin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na katılması konusunda referandum düzenlemenin zamanı geldi. Ukrayna ile aramızda Rusya Federasyonu sınırının uzanmasını istiyoruz. Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin ve DHC Halk Konseyi'nden, referandumun derhal yapılması yönünde ilgili kararı vermelerini rica ederim” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220919/lugansk-toplum-odasi-lugansk-liderinden-derhal-rusyaya-katilim-referandumu-yapilmasini-istedi-1061375260.html

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