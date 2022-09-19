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https://sputniknews.com.tr/20220919/lugansk-toplum-odasi-lugansk-liderinden-derhal-rusyaya-katilim-referandumu-yapilmasini-istedi-1061375260.html
Lugansk Toplum Odası, Lugansk liderinden derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılmasını istedi
Lugansk Toplum Odası, Lugansk liderinden derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılmasını istedi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Toplum Odası, LHC lideri Leonid Paseçnik'e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılmasını talep etti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T17:04+0300
2022-09-19T17:08+0300
lugansk
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LHC Toplum Odası'ndan yapılan açıklamada, Paseçnik'e başvuru yapıldığı ve LHC'nin Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanınmasını öngören referandumun derhal yapılması yönünde inisiyatif almasının talep edildiği bildirildi.
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lugansk
lugansk

Lugansk Toplum Odası, Lugansk liderinden derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılmasını istedi

17:04 19.09.2022 (güncellendi: 17:08 19.09.2022)
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Toplum Odası, LHC lideri Leonid Paseçnik'e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılmasını talep etti.
LHC Toplum Odası'ndan yapılan açıklamada, Paseçnik'e başvuru yapıldığı ve LHC'nin Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanınmasını öngören referandumun derhal yapılması yönünde inisiyatif almasının talep edildiği bildirildi.
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