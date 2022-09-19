https://sputniknews.com.tr/20220919/lugansk-toplum-odasi-lugansk-liderinden-derhal-rusyaya-katilim-referandumu-yapilmasini-istedi-1061375260.html

Lugansk Toplum Odası, Lugansk liderinden derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılmasını istedi

Lugansk Toplum Odası, Lugansk liderinden derhal Rusya'ya katılım referandumu yapılmasını istedi

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Toplum Odası, LHC lideri Leonid Paseçnik'e başvurarak derhal Rusya Federasyonu'na katılım referandumu yapılmasını talep etti. 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T17:04+0300

2022-09-19T17:04+0300

2022-09-19T17:08+0300

lugansk

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LHC Toplum Odası'ndan yapılan açıklamada, Paseçnik'e başvuru yapıldığı ve LHC'nin Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanınmasını öngören referandumun derhal yapılması yönünde inisiyatif almasının talep edildiği bildirildi.

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