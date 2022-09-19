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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi’ye tepki: 'Açıklamaları asla kabul edilemez'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi’ye tepki: 'Açıklamaları asla kabul edilemez'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi ve "Pelosi’nin... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T15:21+0300
2022-09-19T15:25+0300
politika
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ermenistan
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fuat oktay
cumhurbaşkanı yardımcısı
nancy pelosi
abd
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Oktay, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220918/bakuden-pelosiye-tepki-abd-entrikalarinin-erivan-uzerinden-kafkasyaya-tasinmasi-kabul-edilemez-1061349067.html
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türkiye, ermenistan, azerbaycan, fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı, nancy pelosi, abd
türkiye, ermenistan, azerbaycan, fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı, nancy pelosi, abd

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi’ye tepki: 'Açıklamaları asla kabul edilemez'

15:21 19.09.2022 (güncellendi: 15:25 19.09.2022)
© AAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi ve "Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Oktay, şunları ifade etti:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez. Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin ABD’nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir. Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce de sorumlu şekilde davranmaya davet ediyorum. 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiperane bir mücadele veren Can Azerbaycan’ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet Ermenistan'daki temaslarına başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
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