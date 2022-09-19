https://sputniknews.com.tr/20220919/abden-turkiyeye-dis-politikasini-bruksel-ile-koordine-etme-cagrisi-1061374644.html
AB’den Türkiye’ye dış politikasını Brüksel ile koordine etme çağrısı
AB’den Türkiye’ye dış politikasını Brüksel ile koordine etme çağrısı
Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye'ye, Rusya'ya yaptırımları aşmaya yönelik çözümler sunmayı bırakma çağrısı yapıldı. 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T16:40+0300
2022-09-19T16:40+0300
2022-09-19T16:40+0300
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avrupa birliği
türkiye
peter stano
recep tayyip erdoğan
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AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine demecinde Türkiye’nin 'Rusya’ya yaptırımları aşacak çözümler sunmaması' gerektiğini, Ankara’nın AB üyeliğine aday bir ülke olarak yaptırımlarla ilgili adımlar da dahil olmak üzere dış politikasını Brüksel ile koordine etmesi önemli olduğunu belirtti.Stano, “AB'nin önemli bir komşu, AB ortağı ve AB üyeliğine aday ülke olan Türkiye ile etkileşiminden bahsederken, Türkiye'nin dış politikasının yaptırımlarla ilgili adımlar da dahil olmak üzere AB'nin dış politika kararları ve politikalarıyla tutarlı olmasının önemini vurguluyoruz. Türkiye'nin Rusya'ya mevcut AB yaptırımlarını aşmaya yönelik çözüm önermemesi de önemli. Bu konudaki durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha 25 Mart tarihinde Ankara’nın Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmayacağını açıklamıştı.TourDom sitesi geçen çarşamba günü Türkiye’de iki otel zincirinin Mir kartlarını kabul etmeyi reddettiğini bildirmişti. Ardından Mir sistemini işleten Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi, söz konusu haberi yalanlayarak Mir kartlarının Türkiye’de olağan düzende çalıştığını duyurmuştu. Açıklamada ayrıca 'ABD’nin uyguladığı yaptırımların Mir ödeme sisteminin ve NSPK tarafından desteklenen diğer sistemlerin Rusya'daki çalışmalarını etkilemeyeceği' ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220915/financial-times-abd-ve-ab-turkiyeye-rusya-yaptirimlari-konusunda-baskiyi-artiriyor-1061214235.html
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avrupa birliği, türkiye, peter stano, recep tayyip erdoğan
avrupa birliği, türkiye, peter stano, recep tayyip erdoğan
AB’den Türkiye’ye dış politikasını Brüksel ile koordine etme çağrısı
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Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye'ye, Rusya'ya yaptırımları aşmaya yönelik çözümler sunmayı bırakma çağrısı yapıldı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine demecinde Türkiye’nin 'Rusya’ya yaptırımları aşacak çözümler sunmaması' gerektiğini, Ankara’nın AB üyeliğine aday bir ülke olarak yaptırımlarla ilgili adımlar da dahil olmak üzere dış politikasını Brüksel ile koordine etmesi önemli olduğunu belirtti.
Stano, “AB'nin önemli bir komşu, AB ortağı ve AB üyeliğine aday ülke olan Türkiye ile etkileşiminden bahsederken, Türkiye'nin dış politikasının yaptırımlarla ilgili adımlar da dahil olmak üzere AB'nin dış politika kararları ve politikalarıyla tutarlı olmasının önemini vurguluyoruz. Türkiye'nin Rusya'ya mevcut AB yaptırımlarını aşmaya yönelik çözüm önermemesi de önemli. Bu konudaki durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha 25 Mart tarihinde Ankara’nın Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmayacağını açıklamıştı.
TourDom sitesi geçen çarşamba günü Türkiye’de iki otel zincirinin Mir kartlarını kabul etmeyi reddettiğini bildirmişti. Ardından Mir sistemini işleten Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi, söz konusu haberi yalanlayarak Mir kartlarının Türkiye’de olağan düzende çalıştığını duyurmuştu. Açıklamada ayrıca 'ABD’nin uyguladığı yaptırımların Mir ödeme sisteminin ve NSPK tarafından desteklenen diğer sistemlerin Rusya'daki çalışmalarını etkilemeyeceği' ifade edilmişti.