https://sputniknews.com.tr/20220915/financial-times-abd-ve-ab-turkiyeye-rusya-yaptirimlari-konusunda-baskiyi-artiriyor-1061214235.html
Financial Times: ABD ve AB, Türkiye'ye Rusya yaptırımları konusunda baskıyı artırıyor
Financial Times: ABD ve AB, Türkiye'ye Rusya yaptırımları konusunda baskıyı artırıyor
Financial Times (FT) gazetesi, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ihtilafı sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:12+0300
2022-09-15T10:12+0300
2022-09-15T10:13+0300
ukrayna krizi
abd
avrupa birliği
mir
türkiye
yaptırım
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FT'de yer alan ve Batı ülkelerinden iki yetkiliye dayandırılan makalede ABD ve AB'nin Türkiye'de bankacılık sektörünün 'usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği' ve Rusya'nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişeli olduğu belirtildi.Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin Rusya'nın Mir ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını ve Brüksel'in de endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu kaydetti.Daha önce Türkiye'nin önde gelen bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank, Mir ödeme sistemine dahil olmuştu.Makalede ayrıca, Denizbank ve Halkbank'ın ABD'nin İran yaptırımlarının 'ardından dolanma planındaki rolüyle' meşhur olduğu ifade edildi.'Yaptırımlara tam olarak uyuyoruz'Denizbank'tan gazeteye yapılan açıklamada, "Biz yaptırımlı bankalarla işlem yapmıyoruz. Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlara tam olarak uyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Diğer yandan İş Bankası, "Yaptırımları yakından takip ediyor ve Mir kart işlemlerinin bu politikaya uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz" bilgisini paylaştı.Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan henüz açıklama gelmedi.Bunun yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını uyguladığını vurguladı. Bakanlık, "Türkiye’nin yaptırımların ihlal edilmesine imkan veren bir kanal haline gelmesine izin vermeme politikamızı da aynı şekilde sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ukraynadan-turk-bankalarina-yaptirim-cagrisi-ukraynali-yoneticiler-kendi-ayaklarina-sikiyorlar-1061134707.html
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abd, avrupa birliği, mir, türkiye, yaptırım
Financial Times: ABD ve AB, Türkiye'ye Rusya yaptırımları konusunda baskıyı artırıyor
10:12 15.09.2022 (güncellendi: 10:13 15.09.2022) Abone ol
Financial Times (FT) gazetesi, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna ihtilafı sonrasında Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.
FT'de yer alan ve Batı ülkelerinden iki yetkiliye dayandırılan makalede ABD ve AB'nin Türkiye'de bankacılık sektörünün 'usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği' ve Rusya'nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişeli olduğu belirtildi.
Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin Rusya'nın Mir ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını ve Brüksel'in de endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu kaydetti.
Daha önce Türkiye'nin önde gelen bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank, Mir ödeme sistemine dahil olmuştu.
Makalede ayrıca, Denizbank ve Halkbank'ın ABD'nin İran yaptırımlarının 'ardından dolanma planındaki rolüyle' meşhur olduğu ifade edildi.
'Yaptırımlara tam olarak uyuyoruz'
Denizbank'tan gazeteye yapılan açıklamada, "Biz yaptırımlı bankalarla işlem yapmıyoruz. Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımlara tam olarak uyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan İş Bankası, "Yaptırımları yakından takip ediyor ve Mir kart işlemlerinin bu politikaya uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz" bilgisini paylaştı.
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan henüz açıklama gelmedi.
Bunun yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını uyguladığını vurguladı. Bakanlık, "Türkiye’nin yaptırımların ihlal edilmesine imkan veren bir kanal haline gelmesine izin vermeme politikamızı da aynı şekilde sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.