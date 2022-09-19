https://sputniknews.com.tr/20220919/1061369828.html

Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi: İleri giderse onun da cevabını ben veririm

Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi: İleri giderse onun da cevabını ben veririm

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Kafkas, yabancı statüsünde oynayan Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir hakkında, "Yusuf'u biz davet ettik, elimizde... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T15:35+0300

2022-09-19T15:35+0300

2022-09-19T15:35+0300

spor

okan buruk

yusuf demir

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Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Skorer TV'ye Yusuf Demir ile ilgili açıklamalarda bulundu.Kafkas, eski takım arkadaşı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eleştirilerine yanıt verdi:"Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri, ben isi de vererek söyleyeyim, Nedim Hoca, Güngör Hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var. Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği. Yusuf Demir bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. 'Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım'Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde, bu kadar söyleyeyim. İleri giderse onun da cevabını ben veririm. Çünkü buradaki genç milli takım hocaları ve biz çok emek sarf ediyoruz ve az imkanlar ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için doğru konuşmak, doğru bilgiler vermek lazım. Ben saygı duyuyorum. Yusuf Demir'in Avusturya Milli Takımı’nı seçmiş olması onun tercihi ama biz Yusuf Demir ile ilgili gerekli özeni gösterdiğimizi düşünüyorum Hoffenheim'da çok önemli bir oyuncu var. O da Alman milli takımlarında oynuyor. Kendisiyle gidip konuşacağım. Gelmesi için elimden geleni yapacağım. Yusuf Demir ile ilgili hocaların bana söylediği eksik bırakılmış bir şey yok. Başka oyuncular konusunda belki olmuş olabilir ama Yusuf Demir için elimizden geleni yaptık."

https://sputniknews.com.tr/20220912/okan-buruk-keske-yusufu-turk-olarak-oynatabilsek-turk-bir-ailenin-her-seyiyle-turk-olan-cocugu-1061081270.html

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