Okan Buruk: Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek, Türk bir ailenin her şeyiyle Türk olan çocuğu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçında net bir oyunla net bir galibiyet aldıklarını söyledi.Buruk, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa'nın son 2 maçını kazandığını hatırlatan Buruk, "Son 2 maçını kazanmış, form olarak yükselen, moralli bir takıma karşı oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. 3 gol attık ama çok daha fazlasını atabilirdik. Maçın sonu 3-2 olması, duran toptan yediğimiz gol 3-4 dakikalık bölümde bizi korkutsa da maçın bütün bölümlerinde üstündük. Takım oyununu her geçen gün artırıyoruz. Ofansif oyunumuzu daha da artırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor. Kerem'in bugün gol atması bizi ayrıca sevindirdi. Çok net bir oyun ile net bir galibiyet aldık. Bütün takımımı bugün oynadıkları futboldan dolayı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yine inanılmaz bir destek verdiler. Onların varlığı bizim için çok önemli. Her zaman bunu hissediyoruz. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah daha güzel günleri hep berabere yaşayacağız" diye konuştu.Okan Buruk, yaklaşık 2 gün önce 5 yeni transferin geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:Okan Buruk, forma rekabetinde en iyi durumda oynayanın sahaya çıkacağını söyledi.Santrforda Bafetimbi Gomis, Mauro Icardi ve Haris Seferovic arasında yaşanacak forma rekabetinin sorulması üzerine Buruk, "En iyi durumda kimse o oynayacak. Takımın başarısı için en iyileri ortaya çıkaracağız. Yeni gelen oyuncularımız adaptasyon sürecinde. Icardi ve Mata'nın antrenman testlerini yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş kadro içine sokmaya çalışacağız. Onların yüzde 100'lerini bulması önemli. Onlardan gelen geri bildirim de hazır olduklarında takıma katılmak istedikleri yönünde. Sakatlık riski de oluşabilir. Şansımız cuma gününden sonra milli maç arası. O arada bir hazırlık maçı oynayabiliriz. Bir hafta maçtan sonra bay geçeceğiz. Önümüzdeki haftalar takımın yüzde 100'ünü bulması için bize kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.'8+3 bütün hocaları zorluyor'Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, ilk 11'de 3 Türk futbolcu oynatma zorunluluğunun tüm teknik adamları zorladığını söyledi.Ayrılan Türk futbolcuların ardından kadro kurmakta zorlanıp zorlanmadığını sorulması üzerine 48 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:'Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerekiyor'Okan Buruk, Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini söyledi."Yusuf Demir çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu." diyen Buruk, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgili, "Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor. Belki önümüzdeki sene veya yakın zamanda değişebilir. Özellikle Türk pasaportu olan, bizden olanların yabancı statüsünde oynaması bize garip geliyor" ifadelerini kullandı.Yabancı oyuncu kuralından dolayı kalede Fernando Muslera ile Okan Kocuk'un dönüşümlü oynama ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Adaşım Okan çok önemli bir karakter. Hep kendini hazır tutan bir oyuncu. Muslera çok iyi gidiyor. Onunla devam etmeyi düşünüyoruz. Tek düşündüğümüz takımın maçları kazanması, kadro istikrarımızın devam etmesi. Hedefe ve sonuca odaklanmış durumdayız. Tek düşüncemiz maçlara en iyi kadroyla çıkmak ve galip gelmek. Kalecisinden santrforuna kadar bütün oyuncular yarışacak" diye konuştu.Okan Buruk, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın temposundan memnun olduğunu anlatarak, "Sergio'nun temposu hücumda bize güzel işler yaptı. Bir tek direkle sıkıntısı var. O direk işini de çözersek ligin en çok gol atan oyuncusu olacak. Haftalardır gelen direğe vurma alışkanlığı var. Bugün de muhteşem bir şut attı. Genel olarak temposu her hafta yükseliyor. Hücuma katkısı bize önemli şeyler veriyor. Onun savunma yönünü Torreira ile kapatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Mertens de savunmaya yardım ediyor. İlk düşüncemiz hücumda neler yapabileceğimiz. Takımlar bize karşı daha çok kapanarak oynuyor. Onları çözmek için Sergio'yu daha çok kullanıyoruz. Oynadıkça temposu da daha yukarılara gidecektir" şeklinde görüş belirtti.'Kerem'e güvenim tam'Buruk, ilk 5 maçtaki performansıyla eleştirilen ve bugün 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na güveninin tam olduğunu dile getirdi.Kerem'in çok çalıştığını ve gol için istekli olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Bazen çok isterseniz, fazla kendinizi sıkarsanız tam oyununuzu ortaya koyamazsınız. Sezonun başından beri gol atıp, asist yapamaması onu etkiledi. Ancak Kerem'e güvenim tam. Ondan beklentimiz yüksek. Bugün ikinci golleri attı. Kendi adıma değil onun rahatlaması adına ayrıca çok mutlu oldum. Önümüzdeki hafta stadımıza çok daha rahat ve pozitif bir şekilde çıkacak. İnsanlar da Kerem'i daha çok destekleyecek. Taraftarımızın maç sonunda Kerem'i çağırması ve bu birliktelik çok güzel. Aynı şekilde bize ve oyuncularımıza destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.Buruk, Dries Mertens'in performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Mertens'in saha içinde olmasını, liderliğini, saha içinde arkadaşlarına davranışını önemsiyorum. Topla buluştuğu yerler, bize çözüm olması, topu geri kazanması bizim için önemli. Bazen hücumsal anlamda öne çıkmasa da oyun içinde hep olan bir futbolcu. İyi bir takım oyuncusu. Oyuncular için hazırlık kampı çok önemli. Sonradan katılan oyuncuların yavaş yavaş kendini bulacağını düşünüyorum. Kendine iyi bakan, iyi çalışan bir futbolcu. Aslında yaşını çok belli etmeyen bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda üstüne koyarak devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

