https://sputniknews.com.tr/20220918/lgbti-karsiti-miting-sarachanede-gerceklestirildi-1061346882.html

Saraçhane'de LGBTİ+ karşıtı miting yapıldı

Saraçhane'de LGBTİ+ karşıtı miting yapıldı

İstanbul Valiliği'nin izin verdiği Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun LGBTİ+’ları... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T17:13+0300

2022-09-18T17:13+0300

2022-09-18T17:29+0300

lgbt

türkiye

miting

rtük

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Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBTİ+ karşıtı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda başladı.T24'ün aktardığına göre yazar Abdurrahman Uzun, "Bugün bu işin fitili ateşlendi, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin dört bir yanında bu topluluklar toplanacak" dedi, konuşmalar sırasında kalabalıktan tekbir getirenler oldu" dedi.Mitingde aile kurumunun saldırı altında iddia edildi, mitingde 6284 sayılı kanun da hedef alındı. Cumhuriyet Kadınları Derneği GYK üyesi Elif Eskin, "Türk sanatçısına yakışan tek bayrak Türk bayrağıdır" sözleriyle konserlerinde LGBTİ+ bayrağı açan sanatçılara tepki gösterdi. Platform Beyazıt Meydanı'na yürüyüşün ardından manifestosunu açıklayacak.Çok sayıda kişi LGBT+'ları hedef alan mitinge tepki gösterdiRTÜK’ün sitesinde, ‘Büyük Aile Buluşması’ adlı LGBTİ+ karşıtı bir yürüyüşü kamu spotu adı altında tavsiye edildiğini ilan edildi. Çok sayıda kişi LGBT+'ları hedef alan mitinge tepki gösterdi.Mitingde konuşma yapan katılımcı, "Son nefesimize kadar ailemizi kutsalımızı muhafaza edeceğiz" dedi.Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, "LGBTİ dayatmasını topraklarımızdan kovacağız" diye konuştu.TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, “15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı nasıl direnseydik bu kültürel, yozlaşmış saldırıya karşı da birlik olup direneceğiz. Üniversitelerde LGBTİ kulüpleri açacaklarmış, üniversitelerde LGBTİ dayatmasına izin vermeyeceğiz. O kulüpleri kapatacağız. Kadın ve erkek cinsiyetleri vardır” açıklamasını yaptı.'Türkiye’nin dört bir yanında toplanacaklar'Yazar Abdurrahman Uzun, “Çok uzun zamandır bu işin sadece sosyal medya mecralarından verilmesi gerektiğini etrafımızdam telkin ediyorlardı. Sosyal medya platformalarında eğer LGBTİ ile alakalı en ufak bir açıklamada bulununca mobbinge maruz kalıyorduk, engellemeye maruz kalıyorduk. O günden itibaren diyorduk ki bu halk sokaklara inecek. Bu halk biliyor ki bu coğrafyayı ayakta tutan şey ailemizdir, kırmızı çizgimiz ailedir. Bunun üzerinden taarruz ediyorlar bize. Bugün Saraçhane’de bu işin fitili ateşlendi, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin dört bir yanında bu topluluklar toplanacak. Hangi mecrayı engellerse engellesinler bu millet sahaya inecek ve nefesi yettiği kadar şunu söyleyecek: Ya Rab, senin bize model olarak koyduğun aileyi sapasağlam tutuyoruz. Biz ailemizi sağlam tuttuğumuz sürece bu saldırılar ters tepecektir. Bu hastalığın, rahatsızlığın üzerine aylardır çağrı yapıyoruz. Bu konuda uzman olan hocalarımız var. Onlardan direktifler alarak yeni yeni söylemler geliştirmeye gayret ediyoruz. Birileri ısrarla bunun bir yaratılıştan geldiğini ve herkesin de buna saygı duyması gerektiğini ve bunu da özgürlük kılıfıyla sunuyorlar. LGBT görsel yönlendirmeyle çekilen bir tuzak” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-soylu-biz-sizin-gibi-lgbt-cocugu-degiliz-biz-ayetel-kursilerin-cocuguyuz-1060546298.html

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