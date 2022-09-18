https://sputniknews.com.tr/20220918/cesmede-makilik-alanda-yangin--1061345353.html
Çeşme'de makilik alanda yangın
Çeşme'de makilik alanda yangın
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T16:04+0300
2022-09-18T16:04+0300
2022-09-18T16:16+0300
türkiye
çeşme
izmir
makilik
yangın
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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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çeşme, izmir, makilik, yangın
çeşme, izmir, makilik, yangın
Çeşme'de makilik alanda yangın
16:04 18.09.2022 (güncellendi: 16:16 18.09.2022) Abone ol
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.