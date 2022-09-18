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https://sputniknews.com.tr/20220918/cesmede-makilik-alanda-yangin--1061345353.html
Çeşme'de makilik alanda yangın
Çeşme'de makilik alanda yangın
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 18.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çeşme
izmir
makilik
yangın
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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
türkiye
çeşme
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çeşme, izmir, makilik, yangın
çeşme, izmir, makilik, yangın

Çeşme'de makilik alanda yangın

16:04 18.09.2022 (güncellendi: 16:16 18.09.2022)
© İHAÇeşme- Yangın
Çeşme- Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© İHA
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Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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