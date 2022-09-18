https://sputniknews.com.tr/20220918/cesmede-makilik-alanda-yangin--1061345353.html

Çeşme'de makilik alanda yangın

Çeşme'de makilik alanda yangın

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T16:04+0300

2022-09-18T16:04+0300

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türkiye

çeşme

izmir

makilik

yangın

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İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

türkiye

çeşme

izmir

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çeşme, izmir, makilik, yangın