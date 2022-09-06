https://sputniknews.com.tr/20220906/izmirde-cikan-orman-yanginina-havadan-ve-karadan-mudahale-1060873329.html
İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T17:39+0300
2022-09-06T17:39+0300
2022-09-06T17:41+0300
orman yangını
türkiye
izmir
bornova
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Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/tuncelide-yangin-cikan-ormanlik-bolgede-guvenlik-seridi-olusturuldu-1060844525.html
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orman yangını, izmir, bornova
orman yangını, izmir, bornova
İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale
17:39 06.09.2022 (güncellendi: 17:41 06.09.2022) Abone ol
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.