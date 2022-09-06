https://sputniknews.com.tr/20220906/izmirde-cikan-orman-yanginina-havadan-ve-karadan-mudahale-1060873329.html

İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T17:39+0300

2022-09-06T17:39+0300

2022-09-06T17:41+0300

orman yangını

türkiye

izmir

bornova

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Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220906/tuncelide-yangin-cikan-ormanlik-bolgede-guvenlik-seridi-olusturuldu-1060844525.html

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orman yangını, izmir, bornova