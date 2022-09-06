https://sputniknews.com.tr/20220906/tuncelide-yangin-cikan-ormanlik-bolgede-guvenlik-seridi-olusturuldu-1060844525.html

Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu

Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T01:07+0300

2022-09-06T01:07+0300

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türkiye

tunceli

yangın

orman yangını

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Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisinde yangın çıktığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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tunceli, yangın, orman yangını