https://sputniknews.com.tr/20220906/tuncelide-yangin-cikan-ormanlik-bolgede-guvenlik-seridi-olusturuldu-1060844525.html
Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu
Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu. 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T01:07+0300
2022-09-06T01:07+0300
2022-09-06T01:11+0300
türkiye
tunceli
yangın
orman yangını
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Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisinde yangın çıktığı hatırlatıldı.Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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tunceli, yangın, orman yangını
tunceli, yangın, orman yangını
Tunceli'de yangın çıkan ormanlık bölgede güvenlik şeridi oluşturuldu
01:07 06.09.2022 (güncellendi: 01:11 06.09.2022) Abone ol
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yangın çıkan ormanlık bölgede, alevlerin geniş alana yayılmaması için iş makineleri desteğiyle güvenlik şeridi oluşturuldu.
Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında Aşağıtorunoba köyü mevkisinde yangın çıktığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde yangın çevresi, iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.