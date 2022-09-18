https://sputniknews.com.tr/20220918/bahceli-bizim-adayimiz-belli-2023-yilinda-cumhurbaskani-adayimiz-recep-tayyip-erdogandir-1061347927.html

Bahçeli: 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bahçeli: 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

MHP lideri Bahçeli, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, "Bizim adayımız belli kararımız nettir. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız Sayın... 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T18:13+0300

2022-09-18T18:13+0300

2022-09-18T18:23+0300

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

politika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisince düzenlenen '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları kapsamında Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:"Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır. Türkiye’de küresel cinayet şebekesinin tanıdık işbirlikçiler şebekesi ile sinsi bir tertip devrededir. Öncelikle bir tavır geliştirmemiz bu aşamada şarttır. Bu nedenle hepinize soruyorum. Kulakların pasını silmenizi umuyorum. Zillet İttifakı hepten denge kaybına uğrasın. Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizde. Durgun muyuz, aciz miyiz atılgan mıyız bunu inceliyorlar.'Geliyor gelmekte olan' masalını anlatanlara sesleniyorum. Nereye gelmeye, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? 'Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var' diyoruz. Uyarayım; davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkumdur. Türkiye geçmişinden kaçan kendine güveni olmayan ülke durumuna düşürülmek isteniyor. Bunun adı zillettir.'Bizim adayımız belli, kararımız nettir'Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır. Zillet İttifakı’ndan hiçbir halt olmaz. Bunları itibarları sıfırlanmış, onlar varsın aday falı atsınlar. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefildir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.'Sultan Vahdettin, kusurları olsa da hain değildir'Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok. Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi kaymak tabaka, bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır. Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.İzmir'in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır. Dünyanın hiçbir yerinde milli kimliğe ve tarihi köklere bu denli tahammülsüzlük hain ve haşarat yığını görülmemiştir. Osmanlı imparatorluğunun son padişahı Sultan Vahdettin, hain miydi, değil miydi? Revaçtaki münakaşa budur. Sultan Vahdettin'in kusurları olsa da hain değildir."

https://sputniknews.com.tr/20220914/cem-kucuk-ibre-cumhurbaskani-erdogana-dogru-iyice-donuyor-1061166374.html

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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı