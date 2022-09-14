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Cem Küçük: İbre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru iyice dönüyor
Cem Küçük: İbre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru iyice dönüyor
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin olası yansımalarını değerlendirdi ve "Bence ibre Cumhurbaşkanı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T09:54+0300
2022-09-14T09:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
sosyal konut
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seçim
erken seçim
cem küçük
gazeteci
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü yazısında, konut projesinin seçimlere etkisinin olacağını söylerken şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20220913/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-konut-projesini-acikliyor-1061134261.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, sosyal konut, ev sahibi , seçim, erken seçim, cem küçük, gazeteci
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, sosyal konut, ev sahibi , seçim, erken seçim, cem küçük, gazeteci

Cem Küçük: İbre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru iyice dönüyor

09:54 14.09.2022
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin olası yansımalarını değerlendirdi ve "Bence ibre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru iyice dönüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü yazısında, konut projesinin seçimlere etkisinin olacağını söylerken şöyle devam etti:
"Unutulmasın ki bu son proje tamamen dar gelirlilere yönelik projedir. Bu seçmenin çoğunluğu da AK Parti’ye oy veren seçmen grubu. Başvurular başlayıp proje hayata geçirilince yapılacak anketlere bir bakmak lazım. Bunun seçimlere yansımasını hep beraber görmüş olacağız. AK Parti dar gelir ve orta gelir grubundan kaybettiği seçmeni geri alabilir. Kaldı ki Millet İttifakı’nın hâlâ aday çıkaramaması, Meral Hanım'ın kazanamaz diyerek Kemal Bey'in aday olmasını istememesi kafa karışıklığı ortaya çıkarıyor. Onlar öyle bir şey yok diyecekler ama gerçek ortada. Bence ibre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğru iyice dönüyor. Millet İttifakı aday konusunda bölünür ve işi netleştirmezse seçmen gözünde olumsuz duruma düşerler. Üstelik muhalefetin herhangi bir konuda hâlâ tek bir önerisi yok. Her şeye rağmen hükûmet birçok proje açıklıyor ve seçmeni ikna etmeye çalışıyor. Son 9 ay... Ne ilginçtir, süre azalıyor ama muhalefet hiçbir şey demiyor. Milletin karnının boş laflara tok olduğunu da söyleyelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı
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