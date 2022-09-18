https://sputniknews.com.tr/20220918/antalyada-bir-kopegi-tabancayla-olduren-supheli-tutuklandi-1061348846.html

Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Antalya'da Alman kurdu cinsi köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. 18.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-18T18:59+0300

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2022-09-18T19:10+0300

antalya

türkiye

köpek

tabanca

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde Ş.O. ile O.A. arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi sonucu O.A. yanında getirdiği tabancayla iş yerindeki köpeğe ateş edip öldürdü.İş yeri sahibi M.E'nin şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.A'yı yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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antalya, köpek, tabanca