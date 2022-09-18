https://sputniknews.com.tr/20220918/antalyada-bir-kopegi-tabancayla-olduren-supheli-tutuklandi-1061348846.html
Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
Antalya'da Alman kurdu cinsi köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T18:59+0300
2022-09-18T18:59+0300
2022-09-18T19:10+0300
antalya
türkiye
köpek
tabanca
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde Ş.O. ile O.A. arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi sonucu O.A. yanında getirdiği tabancayla iş yerindeki köpeğe ateş edip öldürdü.İş yeri sahibi M.E'nin şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.A'yı yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220917/hatayda-sokak-hayvanlarinin-zehirlendigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1061324764.html
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antalya, köpek, tabanca
Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
18:59 18.09.2022 (güncellendi: 19:10 18.09.2022) Abone ol
Antalya'da Alman kurdu cinsi köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde Ş.O. ile O.A. arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu O.A. yanında getirdiği tabancayla iş yerindeki köpeğe ateş edip öldürdü.
İş yeri sahibi M.E'nin şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.