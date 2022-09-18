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Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
Antalya'da Alman kurdu cinsi köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T18:59+0300
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köpek
tabanca
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde Ş.O. ile O.A. arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi sonucu O.A. yanında getirdiği tabancayla iş yerindeki köpeğe ateş edip öldürdü.İş yeri sahibi M.E'nin şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.A'yı yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220917/hatayda-sokak-hayvanlarinin-zehirlendigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1061324764.html
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antalya, köpek, tabanca
antalya, köpek, tabanca

Antalya'da bir köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

18:59 18.09.2022 (güncellendi: 19:10 18.09.2022)
© DHAAntalya'da öldürülen köpek
Antalya'da öldürülen köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2022
© DHA
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Antalya'da Alman kurdu cinsi köpeği tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde Ş.O. ile O.A. arasında 15 Eylül'de tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu O.A. yanında getirdiği tabancayla iş yerindeki köpeğe ateş edip öldürdü.
İş yeri sahibi M.E'nin şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli O.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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