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Hatay'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hatay'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hatay'da çok sayıda sokak kedisi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T20:58+0300
2022-09-17T21:00+0300
türkiye
hatay
sokak
sokak hayvanları
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Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 5000 Evler Sitesi civarında çok sayıda sokak kedisi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.Ölen hayvanların görüntülerinin paylaşılması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı.Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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hatay, sokak, sokak hayvanları
hatay, sokak, sokak hayvanları

Hatay'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama

20:58 17.09.2022 (güncellendi: 21:00 17.09.2022)
© AHMET SEHER-AW715237Hatay’ın Arsuz ilçesinde sokak kedileri zehirlendi
Hatay’ın Arsuz ilçesinde sokak kedileri zehirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AHMET SEHER-AW715237
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Hatay'da çok sayıda sokak kedisi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki iki sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü, durumu kritik hayvanların ise Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındığını bildirdi.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 5000 Evler Sitesi civarında çok sayıda sokak kedisi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.
Ölen hayvanların görüntülerinin paylaşılması üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İncelemede maalesef iki köpeğin cansız bedeni bulundu. İnceleme yapılan yerde zehirlendikleri tespit edilen ve durumu kritik olan hayvanlar, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Zehirlenen köpeklere bakımevimizde gerekli müdahalelere başlanmıştır. Veterinerlerimiz elinden geleni yapmaktadır. Bu canlılarımıza kıyanların bir an önce yakalanması ve hak ettikleri cezayı almaları hususunda konunun takipçisi olacağız."
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