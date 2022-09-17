https://sputniknews.com.tr/20220917/sosyal-konut-basvurularinda-kimlik-numarasi-sinirlamasi-kalkiyor-1061309749.html
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T12:54+0300
2022-09-17T12:54+0300
2022-09-17T12:54+0300
türkiye
sosyal konut
konut
toplu konut
e-devlet
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Hükümetin 'sosyal konut' projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek 'İlk Evim, İlk İş Yerim' sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.Konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.Başvuran kişi sayısı 2 milyonun üzerine çıktı"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.Başvuru sayısı dün saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.
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sosyal konut, konut, toplu konut, e-devlet
sosyal konut, konut, toplu konut, e-devlet
Sosyal konut başvurularında kimlik numarası sınırlaması kalkıyor
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Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
Hükümetin 'sosyal konut' projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi için kademeli olarak alınan başvurular, 19 Eylül'den itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek 'İlk Evim, İlk İş Yerim' sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.
Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.
Konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.
19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.
Başvuran kişi sayısı 2 milyonun üzerine çıktı
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.
Başvuru sayısı dün saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.