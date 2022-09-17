https://sputniknews.com.tr/20220917/sedat-pekerin-evine-silahli-saldirida-zanlilardan-biri-tutuklandi-1061306734.html
Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda zanlılardan biri tutuklandı
Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda zanlılardan biri tutuklandı
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in evine düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T10:12+0300
2022-09-17T10:12+0300
2022-09-17T10:13+0300
türkiye
sedat peker
saldırı
tutuklama
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Beykoz'da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ş. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütü üyelerinden Ömer Ş’nin daha Y.G'yi alacak meselesinden vurduğunu tespit etmişti.Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Ş. polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı. Y.G'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ömer Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/pekerin-evini-kursunlayan-ozel-davetli-mi-1061192638.html
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sedat peker, saldırı, tutuklama
sedat peker, saldırı, tutuklama
Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda zanlılardan biri tutuklandı
10:12 17.09.2022 (güncellendi: 10:13 17.09.2022) Abone ol
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in evine düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.
Beykoz'da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ş. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütü üyelerinden Ömer Ş’nin daha Y.G'yi alacak meselesinden vurduğunu tespit etmişti.
Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Ş. polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı. Y.G'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ömer Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı.