https://sputniknews.com.tr/20220917/sedat-pekerin-evine-silahli-saldirida-zanlilardan-biri-tutuklandi-1061306734.html

Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda zanlılardan biri tutuklandı

Sedat Peker'in evine silahlı saldırıda zanlılardan biri tutuklandı

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in evine düzenlenen ve bir kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T10:12+0300

2022-09-17T10:12+0300

2022-09-17T10:13+0300

türkiye

sedat peker

saldırı

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1044567240_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_ef5b7d3ea3030fd70acca08734a78ddd.jpg

Beykoz'da yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan biri kadın 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ş. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.Beykoz'da 14 Eylül'de yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütü üyelerinden Ömer Ş’nin daha Y.G'yi alacak meselesinden vurduğunu tespit etmişti.Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer Ş. polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanmıştı. Y.G'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ömer Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220914/pekerin-evini-kursunlayan-ozel-davetli-mi-1061192638.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sedat peker, saldırı, tutuklama