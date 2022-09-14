https://sputniknews.com.tr/20220914/pekerin-evini-kursunlayan-ozel-davetli-mi-1061192638.html

Peker’in evini kurşunlayan ‘özel davetli’ mi?

Peker’in evini kurşunlayan ‘özel davetli’ mi?

Gazeteci Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T20:57+0300

2022-09-14T20:57+0300

2022-09-14T21:03+0300

akşam postasi

sedat peker

radyo

murat ağırel

silahlı saldırı

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Gazeteci Murat Ağırel, Sedat Peker’in Beykoz’daki evine düzenlenen silahlı saldırıdan 12 saat önce Halk TV'de ‘Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunu” iddia etmişti. Ağırel, “Peker’in yakınlarıyla konuştum. ‘Bizim için özel davet çıkarılmış’ dediler” diyerek olayla ilgili son ayrıntıları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda paylaştı.Murat Ağırel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:‘Bizim için ‘özel davet’ çıkarılmış dediler’‘Saldırının gözdağı olduğunu söylediler’Sedat Peker ile görüştünüz mü diye sordum ve Sedat Peker’in bunu beklediğini, bununla ilgili de rüyasında öleceği zamanı gördüğünü ama “ben söz verdim, ne yaparlarsa yapsınlar ben sözümden dönmeyeceğim” gibi bir açıklaması olmuş. Bu tür saldırı ya da organizasyonların kendisini düşündüğünden geri koymayacağını söylemiş. Saldırının gözdağı olduğunu söylediler. Saldırıdan sonra geri bir adım olur mu diye bir soru yönelttim ve “dün neyse bugün de öyle olacak, yarın da öyle olacak” diye bilgi verdiler. Saldırıyı gerçekleştiren kişiye ait bir kanaate sahibim ama bilgiye sahip değilim. Doğrulatmadan bilgi vermek olmaz ama görüştüğüm kişiler organizasyonun başındaki kişileri bildiklerini, fakat şu anda açıklamayacaklarını söylüyorlar.’’

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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sedat peker, radyo, murat ağırel, silahlı saldırı