https://sputniknews.com.tr/20220917/mezar-maliyetleri-artti-en-dusuk-mezar-tasi-500-takim-mezarlar-7-bin-ile-80-bin-lira-arasi-1061307281.html
Mezar maliyetleri arttı: En düşük mezar taşı 500, takım mezarlar 7 bin ile 80 bin lira arası
Mezar maliyetleri arttı: En düşük mezar taşı 500, takım mezarlar 7 bin ile 80 bin lira arası
Mermer ustalarına göre, maliyet artışlardan dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Bazı müşteriler ise artan maliyet nedeniyle ölmeden mezar... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T11:01+0300
2022-09-17T11:01+0300
2022-09-17T11:11+0300
yaşam
mezar
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mezar yeri
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Mermer ustaları, 2021 yılına göre yüzde 100 artış ile 250 liradan 500 liraya çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyleyerek artışa dikkat çekti. 'Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin lira'Mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan mermer ustası Şükrü Geçer, “Mezar yapımı ve tadilatını yapıyoruz. Geçen sene mezar taşlarını 250 TL’ye alıyorduk, şimdi ise 500 TL’ye alıyoruz. Yaklaşık yüzde 100 zam oldu ve taşların maliyeti çok arttı. Mezar takımını geçen sene bin 200 ile bin 500 TL arasında alıyorduk. Şimdi ise 3 bin TL’ye alıyoruz. Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyatlı mermer fiyatı ise 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi” şeklinde konuştu.'Bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor'Müşterilerinden 'ilginç' tekliflerin de geldiğini belirten Geçer, “Daha önce yakını ölmüş kişiler, mezarı açabilir misiniz görmek istiyoruz tarzında talepleri oluyor. Bir de bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini yazıyoruz” dedi.Türkiye mermer ve doğal taş zenginiTürkiye’de çeşitli renk ve desenlerde mermer, kalker, traverten oluşumlu kalker, konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar bulunuyor. Dünya pazarlarında da çokça doğal taş çeşidine sahip olan Türkiye’de, rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmış durumda. Rezervlerin bölgelere göre dağılımı, Ege Bölgesi yüzde 32, Marmara yüzde 26, İç Anadolu yüzde 11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi yüzde 31 düzeyinde. Sektörde yaklaşık bin 500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2 bin tesis, orta ve küçük ölçekli 9 bin atölye faaliyet gösteriyor. Üretimin en fazla olduğu iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla olarak öne çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220917/sedat-pekerin-evine-silahli-saldirida-zanlilardan-biri-tutuklandi-1061306734.html
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mezar, fahiş fiyat, hayat pahalılığı, mermer, mermer ocağı, mezar taşı, mezar yeri
mezar, fahiş fiyat, hayat pahalılığı, mermer, mermer ocağı, mezar taşı, mezar yeri
Mezar maliyetleri arttı: En düşük mezar taşı 500, takım mezarlar 7 bin ile 80 bin lira arası
11:01 17.09.2022 (güncellendi: 11:11 17.09.2022) Abone ol
Mermer ustalarına göre, maliyet artışlardan dolayı mezar taşları son bir yılda iki kat pahalandı. Bazı müşteriler ise artan maliyet nedeniyle ölmeden mezar taşını hazırlatıp tarih kısmını boş bıraktırıyor.
Mermer ustaları, 2021 yılına göre yüzde 100 artış ile 250 liradan 500 liraya çıkan mezar taşı fiyatlarının maliyet kaynaklı olduğunu söyleyerek artışa dikkat çekti.
'Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin lira'
Mezar taşlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulunan mermer ustası Şükrü Geçer, “Mezar yapımı ve tadilatını yapıyoruz. Geçen sene mezar taşlarını 250 TL’ye alıyorduk, şimdi ise 500 TL’ye alıyoruz. Yaklaşık yüzde 100 zam oldu ve taşların maliyeti çok arttı. Mezar takımını geçen sene bin 200 ile bin 500 TL arasında alıyorduk. Şimdi ise 3 bin TL’ye alıyoruz. Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyatlı mermer fiyatı ise 80 bin TL’ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi” şeklinde konuştu.
'Bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor'
Müşterilerinden 'ilginç' tekliflerin de geldiğini belirten Geçer, “Daha önce yakını ölmüş kişiler, mezarı açabilir misiniz görmek istiyoruz tarzında talepleri oluyor. Bir de bazı vatandaşlar ölmeden önce mezar taşını yaptırıyor. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini yazıyoruz” dedi.
Türkiye mermer ve doğal taş zengini
Türkiye’de çeşitli renk ve desenlerde mermer, kalker, traverten oluşumlu kalker, konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar bulunuyor. Dünya pazarlarında da çokça doğal taş çeşidine sahip olan Türkiye’de, rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmış durumda. Rezervlerin bölgelere göre dağılımı, Ege Bölgesi yüzde 32, Marmara yüzde 26, İç Anadolu yüzde 11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi yüzde 31 düzeyinde. Sektörde yaklaşık bin 500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2 bin tesis, orta ve küçük ölçekli 9 bin atölye faaliyet gösteriyor. Üretimin en fazla olduğu iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla olarak öne çıkıyor.