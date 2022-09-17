https://sputniknews.com.tr/20220917/kazakistanin-baskentinin-adi-yeniden-astana-oldu-1061314121.html

Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu

Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, başkent Nur Sultan'ın isminin resmen Astana olarak değiştirilmesini içeren kararnameyi imzaladı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T16:44+0300

2022-09-17T16:44+0300

2022-09-17T16:49+0300

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nursultan

nursultan nazarbayev

kasım cömert tokayev

anayasa

başkent

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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasanın bazı maddelerine yapılacak değişiklikleri öngören kanunu onayladı. Söz konusu kanun kapsamında imzalanan kararname ile ülkenin başkentinin ismi Nur Sultan iken yeniden Astana oldu. Ayrıca, cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı ve tek dönemle sınırlandırıldı. Böylece dün parlamentoda onaylanan yasa tasarısı cumhurbaşkanı imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.Başkentin yeniden Astana olma süreciDaha önce Kazakistan Meclisi’nde 'Yeni Kazakistan' grubu milletvekilleri, halkın başkentin yeni adını (Nur Sultan) kabullenemediğini belirterek şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisini getirmişti. Meclis ve senato başkanları da milletvekillerinin söz konusu önerisinin halkın fikrini yansıttığını bildirmişlerdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay da milletvekillerinin bu önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onayıyla Anayasa’nın bazı maddelerine düzenleme getirmeyi öngören yasa tasarısına dahil edildiğini açıklamıştı. Jeldibay, “Cumhurbaşkanı (Tokayev), Kazakistan’ın devlet olarak güçlenmesinde ve başkentin temelini atmada Nursultan Nazarbayev’in kilit rol üstlendiğini tarihi gerçek olarak niteliyor. Bunun için ilk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak" ifadelerini kullanmıştı. Tokayev, 12 Eylül'de Anayasa Konseyi'ne başvurarak milletvekillerinin söz konusu önerisinin anayasaya uygunluğunu teyit etmiş ve olumlu cevap almıştı.Başkente neden Nur Sultan ismi verilmişti?Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş, bir gün sonra da söz konusu dönemde senato başkanı koltuğunda oturan Tokayev de anayasa gereği cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.Görevi devraldıktan sonra Parlamento'da ilk halka sesleniş konuşmasını yapan Tokayev, başkent Astana'nın inşası ve gelişmesinde öncü rol üstlenen Nazarbayev'in ismini şehre verilmesini önermişti. Bu öneri ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen 23 Mart 2019'da parlamentoda oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi 'Nur Sultan' olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220916/kazakistan-baskentine-astana-isminin-iade-edilmesine-parlamento-onayi-1061262590.html

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kazakistan, astana, nursultan, nursultan nazarbayev, kasım cömert tokayev, anayasa, başkent