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https://sputniknews.com.tr/20220917/kazakistanin-baskentinin-adi-yeniden-astana-oldu-1061314121.html
Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu
Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, başkent Nur Sultan'ın isminin resmen Astana olarak değiştirilmesini içeren kararnameyi imzaladı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T16:44+0300
2022-09-17T16:49+0300
dünya
kazakistan
astana
nursultan
nursultan nazarbayev
kasım cömert tokayev
anayasa
başkent
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasanın bazı maddelerine yapılacak değişiklikleri öngören kanunu onayladı. Söz konusu kanun kapsamında imzalanan kararname ile ülkenin başkentinin ismi Nur Sultan iken yeniden Astana oldu. Ayrıca, cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı ve tek dönemle sınırlandırıldı. Böylece dün parlamentoda onaylanan yasa tasarısı cumhurbaşkanı imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.Başkentin yeniden Astana olma süreciDaha önce Kazakistan Meclisi’nde 'Yeni Kazakistan' grubu milletvekilleri, halkın başkentin yeni adını (Nur Sultan) kabullenemediğini belirterek şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisini getirmişti. Meclis ve senato başkanları da milletvekillerinin söz konusu önerisinin halkın fikrini yansıttığını bildirmişlerdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay da milletvekillerinin bu önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onayıyla Anayasa’nın bazı maddelerine düzenleme getirmeyi öngören yasa tasarısına dahil edildiğini açıklamıştı. Jeldibay, “Cumhurbaşkanı (Tokayev), Kazakistan’ın devlet olarak güçlenmesinde ve başkentin temelini atmada Nursultan Nazarbayev’in kilit rol üstlendiğini tarihi gerçek olarak niteliyor. Bunun için ilk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak" ifadelerini kullanmıştı. Tokayev, 12 Eylül'de Anayasa Konseyi'ne başvurarak milletvekillerinin söz konusu önerisinin anayasaya uygunluğunu teyit etmiş ve olumlu cevap almıştı.Başkente neden Nur Sultan ismi verilmişti?Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş, bir gün sonra da söz konusu dönemde senato başkanı koltuğunda oturan Tokayev de anayasa gereği cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.Görevi devraldıktan sonra Parlamento'da ilk halka sesleniş konuşmasını yapan Tokayev, başkent Astana'nın inşası ve gelişmesinde öncü rol üstlenen Nazarbayev'in ismini şehre verilmesini önermişti. Bu öneri ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen 23 Mart 2019'da parlamentoda oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi 'Nur Sultan' olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220916/kazakistan-baskentine-astana-isminin-iade-edilmesine-parlamento-onayi-1061262590.html
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kazakistan, astana, nursultan, nursultan nazarbayev, kasım cömert tokayev, anayasa, başkent
kazakistan, astana, nursultan, nursultan nazarbayev, kasım cömert tokayev, anayasa, başkent

Kazakistan'ın başkentinin adı yeniden Astana oldu

16:44 17.09.2022 (güncellendi: 16:49 17.09.2022)
© AFP 2022 / Kirill KUDRYAVTSEVKazakistan - Astana
Kazakistan - Astana - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Kirill KUDRYAVTSEV
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, başkent Nur Sultan'ın isminin resmen Astana olarak değiştirilmesini içeren kararnameyi imzaladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasanın bazı maddelerine yapılacak değişiklikleri öngören kanunu onayladı. Söz konusu kanun kapsamında imzalanan kararname ile ülkenin başkentinin ismi Nur Sultan iken yeniden Astana oldu. Ayrıca, cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı ve tek dönemle sınırlandırıldı. Böylece dün parlamentoda onaylanan yasa tasarısı cumhurbaşkanı imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.

Başkentin yeniden Astana olma süreci

Daha önce Kazakistan Meclisi’nde 'Yeni Kazakistan' grubu milletvekilleri, halkın başkentin yeni adını (Nur Sultan) kabullenemediğini belirterek şehre eski adı Astana'yı iade etme önerisini getirmişti. Meclis ve senato başkanları da milletvekillerinin söz konusu önerisinin halkın fikrini yansıttığını bildirmişlerdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay da milletvekillerinin bu önerisinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in onayıyla Anayasa’nın bazı maddelerine düzenleme getirmeyi öngören yasa tasarısına dahil edildiğini açıklamıştı. Jeldibay, “Cumhurbaşkanı (Tokayev), Kazakistan’ın devlet olarak güçlenmesinde ve başkentin temelini atmada Nursultan Nazarbayev’in kilit rol üstlendiğini tarihi gerçek olarak niteliyor. Bunun için ilk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak" ifadelerini kullanmıştı. Tokayev, 12 Eylül'de Anayasa Konseyi'ne başvurarak milletvekillerinin söz konusu önerisinin anayasaya uygunluğunu teyit etmiş ve olumlu cevap almıştı.

Başkente neden Nur Sultan ismi verilmişti?

Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş, bir gün sonra da söz konusu dönemde senato başkanı koltuğunda oturan Tokayev de anayasa gereği cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.
Görevi devraldıktan sonra Parlamento'da ilk halka sesleniş konuşmasını yapan Tokayev, başkent Astana'nın inşası ve gelişmesinde öncü rol üstlenen Nazarbayev'in ismini şehre verilmesini önermişti. Bu öneri ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen 23 Mart 2019'da parlamentoda oy birliğiyle kabul edilmiş ve ülkenin başkentinin ismi 'Nur Sultan' olmuştu.
Kazakistan - Astana - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
DÜNYA
Kazakistan başkentine Astana isminin iade edilmesine parlamento onayı
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