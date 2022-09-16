https://sputniknews.com.tr/20220916/kazakistan-baskentine-astana-isminin-iade-edilmesine-parlamento-onayi-1061262590.html

Kazakistan başkentine Astana isminin iade edilmesine parlamento onayı

Kazakistan başkentine Astana isminin iade edilmesine parlamento onayı

Kazakistan'da başkentin isminin Nur Sultan’dan yeniden Astana'ya çevrilmesi, daha önce değişikliği oybirliğiyle yapan parlamentoda kabul edildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T12:20+0300

2022-09-16T12:20+0300

2022-09-16T12:53+0300

dünya

kazakistan

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astana

nursultan

nursultan nazarbayev

kasım cömert tokayev

parlamento

onay

isim değişikliği

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Kazakistan Parlamentosu'nun alt kanadı Meclis ile üst kanadı Senato'nun ortak oturumunda kabul edilen anayasa değişiklikleri kapsamında başkent Nur Sultan'ın isminin yeniden Astana olması da onaylandı. Başkente eski adının iadesi, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imza attığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.Halkın kabullenememesinden ötürüDaha önce Kazakistan Meclisi'nde bir grup milletvekili, halkın başkentin yeni adı Nur Sultan'ı kabullenememesinden ötürü eski adı Astana'ya geri dönmesi önerisinde bulunmuştu. Meclis ve Senato Başkanları da milletvekillerinin söz konusu önerisinin halkın fikrini yansıttığını dile getirmişti. Ardından isim değişikliği, anayasanın bazı maddelerine düzenleme getirmeyi öngören yasa tasarısına dahil edilmişti. 12 Eylül'de Anayasa Konseyi önerinin anayasaya uygunluğunu teyit etmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, "Tokayev, Kazakistan'ın devlet olarak güçlenmesinde ve başkentin temelini atmada Nursultan Nazarbayev'in kilit rol üstlendiğini tarihi gerçek olarak niteliyor. Bunun için ilk Cumhurbaşkanının ismini taşıyan diğer yapılar korunacak" dedi.Kurucu lidere jest niyetine yapılmıştıKazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığından istifa ettikten bir gün sonra görevi devralan Tokayev, başkentin ismini Nur Sultan olarak değiştirme önerisi yapmıştı. Astana olarak kalması için ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen gösteri ve imza kampanyalarına rağmen, 23 Mart 2019'da Parlamento'da oy birliğiyle başkentin ismi Nur Sultan olarak değiştirilmişti.

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kazakistan, başkent, astana, nursultan, nursultan nazarbayev, kasım cömert tokayev, parlamento, onay, isim değişikliği