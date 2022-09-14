https://sputniknews.com.tr/20220914/pandemiden-sonraki-ilk-yurt-disi-gezisi-cin-lideri-si-kazakistanda-1061176933.html

Pandemiden sonraki ilk yurt dışı gezisi: Çin lideri Şi, Kazakistan'da

Pandemiden sonraki ilk yurt dışı gezisi: Çin lideri Şi, Kazakistan'da

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs salgınından sonraki ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirerek Kazakistan'a geldi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T15:05+0300

2022-09-14T15:05+0300

2022-09-14T15:11+0300

dünya

çin

kazakistan

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

şi cinping

iran

ziyaret

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Çin devlet medyası, bugün koronavirüs salgınından sonraki ilk yurt dışı ziyaretini düzenleyen ülke lideri Şi Cinping'in Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a geldiğini duyurdu.Kazakistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şi'yi havaalanında Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'in karşıladığı ve iki liderin maskelerle birbirini selamladığı belirtildi.Şi'nin Kazakistan ziyaretinin ardından komşu ülke Özbekistan'a geçerek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.İran Cumhurbaşkanı Reisi: Tahran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştireceğizÖte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üyeliğinin kesinleştirileceğini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre ŞİÖ toplantısına katılmak için Özbekistan'a hareketinden önce açıklamalarda bulunan Reisi, "Özbekistan seyahatimizdeki önemli konu, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kesinleştirecek belgelerin imzalanacak olmasıdır" dedi.Örgütün bir önceki toplantısında İran'ın üyeliğinin teyit edildiğini hatırlatan Reisi, imzalanacak belgelerin dışişleri bakanlığı yetkililerince incelenerek yasal sürecin tamamlanacağını belirtti.Özbekistan'a ziyaretin diğer hedefleri hakkında da konuşan Reisi, "Bu gezi, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti üzerine hem ikili görüşme hem de Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere gerçekleşmektedir. Bu gezinin komşuluk, yakınlık ve iş birliğini arttırma gibi farklı amaçları bulunmaktadır. İki ülkenin ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesinde, bu yeterli değil, arttırabiliriz" ifadelerini kullandı.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde 15-16 Eylül'de Semerkant'ta yapılacak zirveye Şanghay İşbirliği Örgütüne üye, gözlemci ve davetli ülkelerin devlet başkanları katılacak.

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çin, kazakistan, şanghay işbirliği örgütü (şiö), şi cinping, iran, ziyaret