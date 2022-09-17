https://sputniknews.com.tr/20220917/iskan-kanunu-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-1061301569.html

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik

İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T01:24+0300

2022-09-17T01:24+0300

2022-09-17T01:24+0300

ekonomi

iskan

kanun

uygulama

yönetmelik

değişiklik

resmi gazete

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, söz konusu uygulama için değişiklik yaptığı İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Değişiklikle, devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlendi.Buna göre, aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 44 arasında indirimlerden faydalanabilecek.

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iskan, kanun, uygulama, yönetmelik, değişiklik, resmi gazete