https://sputniknews.com.tr/20220917/iskan-kanunu-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik-1061301569.html
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T01:24+0300
2022-09-17T01:24+0300
2022-09-17T01:24+0300
ekonomi
iskan
kanun
uygulama
yönetmelik
değişiklik
resmi gazete
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, söz konusu uygulama için değişiklik yaptığı İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Değişiklikle, devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlendi.Buna göre, aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 44 arasında indirimlerden faydalanabilecek.
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iskan, kanun, uygulama, yönetmelik, değişiklik, resmi gazete
iskan, kanun, uygulama, yönetmelik, değişiklik, resmi gazete
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, söz konusu uygulama için değişiklik yaptığı İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Değişiklikle, devlet eliyle iskan için hak sahibi olup konut, arsa veya arazi tahsisi yapılan veya yapılacak ailelerden, ödemesiz dönem içerisinde borçlarını peşin ödemek isteyenlerin maliyet ve rayiç bedeller dikkate alınarak, faydalanacakları indirim oranları belirlendi.
Buna göre, aileler, peşin ödemelerde 1. ve 60. aylar arasında her ay değişen oranlarda yüzde 65 ile yüzde 44 arasında indirimlerden faydalanabilecek.