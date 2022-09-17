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https://sputniknews.com.tr/20220917/hollandada-gida-yardimlarina-enflasyon-guncellemesi-daha-fazla-kisi-yararlanabilecek-1061329193.html
Hollanda'da gıda yardımlarına enflasyon güncellemesi: Daha fazla kişi yararlanabilecek
Hollanda'da gıda yardımlarına enflasyon güncellemesi: Daha fazla kişi yararlanabilecek
Hollanda'da görülen yüksek enflasyon nedeniyle gıda bankaları aracılığıyla yapılan gıda yardımlarından daha fazla kişi yararlanabilecek. 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T23:08+0300
2022-09-17T23:08+0300
ekonomi
hollanda
gıda yardımı
enflasyon
gıda enflasyonu
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Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Hollanda Gıda Bankaları Vakfının, gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda paketi başvurularındaki şartların yeniden düzenlendiği belirtildi.Haberde, ülkede daha fazla hanenin maddi sıkıntıya düşmesine sebep olan, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle verilen kararın, hemen yürürlüğe gireceği ifade edildi.Gıda bankalarının, yapılan başvurularda hane halkının gelirine ve sabit giderlerin düzeyine baktığı belirtilen haberde, sabit giderler çıkarıldıktan sonra yiyecek ve giyecek için kalan miktarın, bir hanenin gıda paketi almaya uygun olup olmadığını belirlediği kaydedildi.Verilen örnekte, iki çocuğa ebeveynlerden birinin bakması halinde, gıda bankası başvuru kabulü için sabit giderler çıktıktan sonra cebine en fazla kalması gereken 450 avro şartının, 520 avroya çıkarıldığı aktarıldı. Şartların hanede yaşayan kişi durumuna göre değiştiği bildirildi.Gıda paketi başvuru şartlarının genişletilmesiyle söz konusu yardımlardan daha fazla hane yararlanabilecek.Hollanda Gıda Bankaları Vakfı, geçen ay yaptığı açıklamada, gıda yardımına başvuranların sayısının, son iki ayda yaklaşık yüzde 10 arttığını belirtmişti.Ülkede enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta yıllık yüzde 12 ile 1975 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ingilterede-enflasyonda-sinirli-dusus-1061166173.html
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hollanda, gıda yardımı, enflasyon, gıda enflasyonu
hollanda, gıda yardımı, enflasyon, gıda enflasyonu

Hollanda'da gıda yardımlarına enflasyon güncellemesi: Daha fazla kişi yararlanabilecek

23:08 17.09.2022
© AAHollanda bayrağı
Hollanda bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
© AA
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Hollanda'da görülen yüksek enflasyon nedeniyle gıda bankaları aracılığıyla yapılan gıda yardımlarından daha fazla kişi yararlanabilecek.
Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Hollanda Gıda Bankaları Vakfının, gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda paketi başvurularındaki şartların yeniden düzenlendiği belirtildi.
Haberde, ülkede daha fazla hanenin maddi sıkıntıya düşmesine sebep olan, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle verilen kararın, hemen yürürlüğe gireceği ifade edildi.
Gıda bankalarının, yapılan başvurularda hane halkının gelirine ve sabit giderlerin düzeyine baktığı belirtilen haberde, sabit giderler çıkarıldıktan sonra yiyecek ve giyecek için kalan miktarın, bir hanenin gıda paketi almaya uygun olup olmadığını belirlediği kaydedildi.
Verilen örnekte, iki çocuğa ebeveynlerden birinin bakması halinde, gıda bankası başvuru kabulü için sabit giderler çıktıktan sonra cebine en fazla kalması gereken 450 avro şartının, 520 avroya çıkarıldığı aktarıldı. Şartların hanede yaşayan kişi durumuna göre değiştiği bildirildi.
Gıda paketi başvuru şartlarının genişletilmesiyle söz konusu yardımlardan daha fazla hane yararlanabilecek.
Hollanda Gıda Bankaları Vakfı, geçen ay yaptığı açıklamada, gıda yardımına başvuranların sayısının, son iki ayda yaklaşık yüzde 10 arttığını belirtmişti.
Ülkede enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustosta yıllık yüzde 12 ile 1975 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
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