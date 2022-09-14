https://sputniknews.com.tr/20220914/ingilterede-enflasyonda-sinirli-dusus-1061166173.html
İngiltere'de enflasyonda sınırlı düşüş
İngiltere'de enflasyonda sınırlı düşüş
İngiltere'de enflasyon ağustos ayında sınırlı düşüş kaydederek yüzde 9.9 seviyesine geldi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T09:48+0300
2022-09-14T09:48+0300
2022-09-14T09:51+0300
ekonomi
ingiltere
ingiltere merkez bankası
enflasyon
faiz
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İngiltere'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9.9 olarak kaydedildi. Enerji maliyetlerindeki artışı takiben beklentiler, rakamın yüzde 10 olarak ölçüleceği yönündeydi.Temmuz ayında enflasyon yüzde 10.1 ile 40 yıl sonra ilk kez çift hanelere çıkmıştı.Ağustos ayında ise aylık enflasyon yüzde 0.5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.6 olarak kaydedilmişti.Çekirdek göstergelerde yükseliş devam ederken rakam yüzde 6.3 olarak açıklandı. Beklenti çekirdek enflasyonun yüzde 6.2 olarak kaydedilmesi yönündeydi.Temmuz ayında da çekirdek enflasyon yüzde 6.2 olmuştu.İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyorEnflasyon verisinin ardından dikkatler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi. Daha önce 15 Eylül olarak duyurulan toplantı tarihi 22 Eylül olarak değiştirilmişti.Bankadan 22 Eylül'deki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/ingilterede-artan-enerji-fiyatlarina-karsi-eylem-faturani-odeme-1060836867.html
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ingiltere, ingiltere merkez bankası, enflasyon, faiz
ingiltere, ingiltere merkez bankası, enflasyon, faiz
İngiltere'de enflasyonda sınırlı düşüş
09:48 14.09.2022 (güncellendi: 09:51 14.09.2022) Abone ol
İngiltere'de enflasyon ağustos ayında sınırlı düşüş kaydederek yüzde 9.9 seviyesine geldi.
İngiltere'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 9.9 olarak kaydedildi. Enerji maliyetlerindeki artışı takiben beklentiler, rakamın yüzde 10 olarak ölçüleceği yönündeydi.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 10.1 ile 40 yıl sonra ilk kez çift hanelere çıkmıştı.
Ağustos ayında ise aylık enflasyon yüzde 0.5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0.6 olarak kaydedilmişti.
Çekirdek göstergelerde yükseliş devam ederken rakam yüzde 6.3 olarak açıklandı. Beklenti çekirdek enflasyonun yüzde 6.2 olarak kaydedilmesi yönündeydi.
Temmuz ayında da çekirdek enflasyon yüzde 6.2 olmuştu.
İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
Enflasyon verisinin ardından dikkatler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi. Daha önce 15 Eylül olarak duyurulan toplantı tarihi 22 Eylül olarak değiştirilmişti.
Bankadan 22 Eylül'deki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.