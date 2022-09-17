https://sputniknews.com.tr/20220917/hizbullah-lideri-nasrallahtan-lubnan-israil-arasindaki-tartismali-gaz-sahasini-hedef-alma-tehdidi-1061313044.html

Hizbullah lideri Nasrallah'tan, Lübnan-İsrail arasındaki tartışmalı gaz sahasını hedef alma tehdidi

Hizbullah lideri Nasrallah'tan, Lübnan-İsrail arasındaki tartışmalı gaz sahasını hedef alma tehdidi

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, ülkesi ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırına ilişkin müzakereleri takip ettiklerini, Lübnan'ın... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T15:42+0300

2022-09-17T15:42+0300

2022-09-17T15:42+0300

dünya

kariş

lübnan

israil

doğalgaz

deniz

kıta sahanlığı

tehdit

anlaşma

müzakere

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Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah katıldığı bir TV programında, "Gözlerimiz ve füzelerimiz Kariş sahasında. (Tartışmalı deniz sınırı bölgesi). Deniz sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerin gidişatını izliyoruz" dedi.Kariş Sahası'ndan gaz çıkarma işleminin başlaması halinde bir sorunla karşı karşıya kalacaklarına dair medyadan mesaj gönderdiklerini söyleyen Nasrallah, "Lübnan'ın haklı talepleri karşılanmadan Kariş Sahası'ndan petrol ve gaz çıkarılmasına izin veremeyiz" diye konuştu. Hizbullah lideri Nasrallah konuşmasının devamında Lübnan'ın taleplerinin karşılanmaması halinde Kariş Doğal Gaz Sahası'nı hedef almakla tehdit etti. İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığıİsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor. İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştıİsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası"Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti. Yunan-İngiliz enerji şirketi Energan'dan geçen hafta yapılan açıklamada, kendilerine ait geminin sondaj işlemlerine başlamasının birkaç hafta ertelendiği duyurulmuş, gecikmenin nedenine ilişkin bilgi verilmemişti.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Koçavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak" demişti.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti. Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220819/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-lubnan-talep-ettigini-elde-etmezse-tansiyonu-yukseltecegiz-1060152716.html

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kariş, lübnan, israil, doğalgaz, deniz, kıta sahanlığı, tehdit, anlaşma, müzakere, amos hochstein, abd, mişel avn, aviv koçavi, birleşmiş milletler (bm)