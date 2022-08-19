https://sputniknews.com.tr/20220819/hizbullah-genel-sekreteri-nasrallah-lubnan-talep-ettigini-elde-etmezse-tansiyonu-yukseltecegiz-1060152716.html

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Lübnan talep ettiğini elde etmezse, tansiyonu yükselteceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Lübnan talep ettiğini elde etmezse, tansiyonu yükselteceğiz

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın İsrail ile devam eden tartışmalı deniz sınırı anlaşmasında hakkını almaması halinde tansiyonun... 19.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-19T22:24+0300

2022-08-19T22:24+0300

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İran destekli Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Manar TV, Nasrallah'ın, partisinin programı dolayısıyla yaptığı konuşmayı yayınladı.Konuşmasında Lübnan ve İsrail arasında bir yıl askıda kaldıktan sonra 14 Haziran'da ABD arabuluculuğunda başlayan dolaylı müzakerelere değinen Nasrallah, "Eğer Lübnan talep ettiğini elde etmezse, tansiyonu yükselteceğiz" tehdidinde bulundu.ABD ve İran arasında devam eden nükleer anlaşma müzakerelerin Lübnan ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Nasrallah, "Nükleer anlaşma olsun veya olmasın, eğer ABD'li arabulucu (Amos Hochstein) Lübnan'ın istediğini verirse, biz de sakinleşiriz "dedi.'ABD'li arabulucunun zamanı daralıyor'Nasrallah, "Gözler, şimdiye kadar zamanını boşa harcayan ABD'li arabulucunun üzerinde ve zamanı daralıyor" dedi.Lübnanlıların gözlerinin Tahran ve Washington arasında müzakerelerin gerçekleştiği Viyana'da olmaması gerektiğine de dikkati çeken Nasrallah, gözlerin Lübnan ve İsrail arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kariş'te olması gerektiğini söyledi. ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelerLübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.Son olarak Hochstein, 1 Ağustos'ta, başkent Beyrut'a gelip Lübnanlı yetkililerle görüşme yaptıktan sonra önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlanmasından umutlu olduklarını açıklamıştı.

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