https://sputniknews.com.tr/20220917/bakan-bozdag-kilicdaroglu-kostebek-burokratlariyla-kapkac-siyaseti-yapiyor-1061326735.html

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor

Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor

Adalet Bakanı Bozdağ, hükümetin aldığı kararlarla açıklayacağı projelerin CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmasına ilişkin, "Hükümetin alın teriyle... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T21:53+0300

2022-09-17T21:53+0300

2022-09-17T22:10+0300

türkiye

ak parti

bekir bozdağ

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

turgut özal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061325922_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_67c7c7e0400bd1ad8f439b003262a07c.jpg

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde bölgeler arası, iller ve ilçeler arasında sosyal adalet uygulamalarından ciddi farklılıklar olduğunu söyledi.AK Parti'nin hiçbir zaman hizmette ayrımcılık yapmadığını ifade eden Bozdağ, "Biz yola çıkarken şunu çok net söyledik. Dedik ki 'Biz din, bölge milliyetçiliği ve ırkçılık yapmayacağız. Bu memleketin her bir insanını, her bir ilini, görüşü, inancı etnik kökeni ne olursa olsun kucaklayarak onlardan güçlü ve kuvvet alarak duasını ve desteğini her an yanımızda hissederek onlara hizmette yarış yapacağız' dedik. Sağ olun, güvendiniz, inandınız yol verdiniz ve iktidar ettiniz" diye konuştu.'1 milyon 170 bin konut yaptık'Her zaman sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Bozdağ, TOKİ'nin 1982'de Turgut Özal tarafından kurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:Ülkede her alanda yeni reformlara imza attıklarını söyleyen Bozdağ, 2002'de 78 olan adliye binasının artık 363 olduğunu, adliyelerin kapalı alanının ise 569 bin metrekareden 6 milyon metrekareye ulaştığını, 9 bin hakim savcı sayısının ihraçlara rağmen 23 bine yükseldiğini, bakanlık çalışanı sayısının ise 56 binden 180 bine çıktığını belirtti.Bozdağ, ülkenin hayrına olan hiçbir şeye sevinmeyen, iktidar umudunu Türkiye'de ekonominin çökmesine, yangınların, iç savaşların çıkmasına bağlayanların kötü niyette olduğunu ve bunun hastalıklı zihniyet olduğunu söyledi.'Bürokrasi içerisindeki ahlak yoksunu kişiler Kılıçdaroğlu'na götürüyor'"İktidarlarını, geleceklerini, umutlarını bu milletin felaketine, bu devletin zara ve zora düşmesine bağlayanların bu ülkeye kazandıracakları, verecekleri tek bir şey dahi yoktur" diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bekir Bozdağ, "7'lı masanın" Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamasını eleştirdi. 6'lı masaya kendisinin "7'li masa" dediğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:'Hep vadediyorlar ama bir şey yapmıyorlar'AK Parti'nin 20 yıllık icraatının ortada olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:'7'li masanın emir erliğini kabul edecek bir aday arıyorlar'Söz konusu masanın çıkaracağı cumhurbaşkanı adayına protokol imzalatacağını ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bize düşen bu lidere sahip çıkmak ve arkasında yürümektir'Bakan Bozdağ, Türk milletinin kayyumlar ya da vasiler tarafından değil, Recep Tayyip Erdoğan gibi yetkisine ortak kabul etmeyen bir lider tarafından yönetilmeyi isteyeceğini vurguladı.Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nda liderlerle sohbetini yansıtan fotoğrafa ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Madrid'de Finlandiya ve İsveç'e karşı büyük bir başarı elde ettiklerini, onların terör örgütlerine destek vermemesi kaydıyla NATO'ya girmelerine vize verileceğini söylediklerini, daha sonra komisyon kurup mutabakat metni hazırlandığını anlattı."Sözünüzü tutarsanız biz de sözümüzü tutarız" dediklerini hatırlatan Bozdağ, "Şimdi NATO'ya geçiş süreci tamamlanmış değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylarsa tamamlanacak demişiz. Henüz İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iadesini talep ettiği herhangi bir kimseyi iade kararı vermedi. Eğer onlar sözlerini tutmazsa Türkiye sözünü tutar. Çünkü bizim vazifemiz, NATO'ya giriş vizesi parlamentodan çıkmaz" ifadesini kullandı.Bir televizyon kanalında bu konuya ilişkin yaptığı açıklamasının çarpıtıldığını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Özer, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve partililer katıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, bekir bozdağ, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, turgut özal