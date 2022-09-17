https://sputniknews.com.tr/20220917/abd-ukraynaya-iki-nasams-sistemi-gonderecek-1061303907.html

ABD, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi gönderecek

ABD, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi göndereceklerini duyurdu 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T03:16+0300

2022-09-17T03:16+0300

2022-09-17T03:16+0300

ukrayna krizi

abd

füze

sistem

yardım

rusya

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, önümüzdeki iki ay içerisinde Ukrayna’ya iki adet NASAMS hava savunma füze sistemi göndereceklerini belirtti.Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki iki ay içinde iki NASAMS sisteminin Ukrayna'ya teslim edilmesi bekleniyor” ifadesini kullandı.

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abd, füze, sistem, yardım, rusya