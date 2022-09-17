https://sputniknews.com.tr/20220917/abd-ukraynaya-iki-nasams-sistemi-gonderecek-1061303907.html
ABD, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi gönderecek
ABD, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi gönderecek
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi göndereceklerini duyurdu 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T03:16+0300
2022-09-17T03:16+0300
2022-09-17T03:16+0300
ukrayna krizi
abd
füze
sistem
yardım
rusya
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, önümüzdeki iki ay içerisinde Ukrayna’ya iki adet NASAMS hava savunma füze sistemi göndereceklerini belirtti.Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki iki ay içinde iki NASAMS sisteminin Ukrayna'ya teslim edilmesi bekleniyor” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/bill-gates-avrupa-yardim-paralarini-ukraynaya-akitiyor-bm-kalkinma-hedefleri-gerceklesmeyecek-1061140986.html
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abd, füze, sistem, yardım, rusya
ABD, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi gönderecek
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ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya iki NASAMS sistemi göndereceklerini duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, önümüzdeki iki ay içerisinde Ukrayna’ya iki adet NASAMS hava savunma füze sistemi göndereceklerini belirtti.
Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Önümüzdeki iki ay içinde iki NASAMS sisteminin Ukrayna'ya teslim edilmesi bekleniyor” ifadesini kullandı.