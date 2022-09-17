https://sputniknews.com.tr/20220917/43-dakikada-240-cop-sis-yiyerek-13-bin-liralik-odulun-sahibi-oldu-1061307901.html

43 dakikada 240 çöp şiş yiyerek 13 bin liralık ödülün sahibi oldu

43 dakikada 240 çöp şiş yiyerek 13 bin liralık ödülün sahibi oldu

Denizli’de düzenlenen para ödüllü 'En çok çöp şiş yeme' yarışmasında, 110 kilodaki erkeğin 100 adet çöp şişi zorlanarak yediği sofranın başına geçen 54 kiloluk... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T11:25+0300

2022-09-17T11:25+0300

2022-09-17T11:28+0300

çöp şiş yeme yarışması

çöp şiş

yaşam

denizli

ayran

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yarışma

sosyal medya

viral

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Denizli’de 7 yıl önce restoranında çöp şiş yeme yarışması başlatan çöp şişçi Mehmet Kaya, sosyal medya hesaplarında yapılan canlı yayınlarda, farklı illerden işletmeye gelerek yarışan yarışmacıların belli şartlar doğrultusunda para ödülünü almaya hak kazandığı etkinlikler düzenliyor.Birçok kez rekorların kırıldığı yarışmanın sonuncusunda, Denizli’den yarışmaya katılan 110 kiloluk Yasin Ağı, 100 tane çöp şişi güçlükle yiyerek yarışmayı ödüle ulaşamadan bıraktı. Yarışmayı kazanacağı düşünülen Ağı'dan sonrasında çöp şişlerle dolu masaya oturan 54 kilodaki Selin Deniz, Ankara’dan Marmaris’e giderken uğradığı işletmede 240 adet çöp şişi 43 dakikada yiyerek 13 bin 650 liralık ödülü kazandı.'Bayağı kilolu bir ağabeyimizdi ama 100 tane çöp şiş yiyebilmiş'Şansını denemek istediğini ve kendisinin de şaşırdığını belirten Selin Deniz, “Ben 7 yıldır Çöpşişçi Mehmet’i sosyal medya hesaplarında takip ediyordum. Her seferinde meşhur çöp şişi yiyip yiyemeyeceğim konusunda düşünüyordum. Ankara'dan Marmaris'e giderken yol üstünde olduğu için bir şansımı deneyeyim dedim. Bir yandan da okul açıldığı için harçlığım çıkar diye düşünerek geldim ve şansımı denemek istedim. Benden öncede bir ağabeyimiz yarışıyordu. Baya kilolu bir ağabeyimizdi ama 100 tane çöp şiş yiyebilmiş. Birazcık korktum açıkçası, yapabilir miyim yapamaz mıyım diye. 43 dakika da 240 tane çöp şiş yedim. Kazanacağımı biraz bekliyordum ama çok ümidim yoktu” dedi.'Yarışmayı kazanabileceğimi düşündüm ama maalesef yapamadım'Kendisine güvendiğini fakat başaramadığını söyleyen Yasin Ağı da, yarışmada yaşadıklarını şöyle anlattı:Çöp şiş restoranının sahibi Mehmet Kaya ise Türkiye genelinden gelen misafirlerin katıldığı ve büyük ilgi gören yarışmayı sürdürmek istediklerini söyledi. Kaya, “7 yıl boyunca bu yarışmada en az 100-150 kazanan yarışmacımız var. Bu kazan kişilerin çoğu 45-50 kilo civarında olan kadınlar oluyor. Bugünde kazanan arkadaşımız bizi şaşırtmadı. Marmaris'ten gelen bir kadın yarışmacımız sosyal medya hesaplarında yaptığımız canlı yayında 240 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata ve 1 tane ekmek yiyerek 13 bin 650 TL ödül kazandı” diye konuştu.Selin Deniz'in büyük ödülün sahibi olduğu yarışmaya ait işletmenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerinin ise şuana dek 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği belirtildi.

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çöp şiş yeme yarışması, çöp şiş, denizli, ayran, ekmek, yarışma, sosyal medya, viral, gündem