https://sputniknews.com.tr/20220917/sivasta-yangin-haberi-icin-cekim-yapan-muhabire-polisten-yumruk-ve-tekmeli-saldiri-1061307728.html

Sivas'ta yangın haberi için çekim yapan muhabire polisten yumruk ve tekmeli saldırı

Sivas'ta yangın haberi için çekim yapan muhabire polisten yumruk ve tekmeli saldırı

Sivas'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangını görüntülemeye giden DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, görüntü almaya çalıştığı sırada polis memuru Ü.G.'nin... 17.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-17T11:12+0300

2022-09-17T11:12+0300

2022-09-17T11:12+0300

türkiye

sivas

yangın

muhabir

darp

dha

demirören haber ajansı (dha)

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Sivas'ta kent merkezinde Bahtiyarbostan Mahallesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olayı görüntülemek için bölgeye giden DHA Sivas Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, görüntü almasını engellemeye çalışan polis memuru Ü.G.'nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı.Polis memuru ayrıca, meslektaşlarının da uyarılarına rağmen muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya çalıştı.DHA Muhabiri Arife Defne Arslan da polisle yaşanan arbedede koluna darbe aldı.Aldığı tekmenin şiddetiyle yere düşen Hüsnü Ümit Avcı'ya olay yerinde bulunun sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan saldırıda bulunan polis memurundan şikayetçi oldu.'İdari işlem başlatıldı'Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

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sivas, yangın, muhabir, darp, dha, demirören haber ajansı (dha)