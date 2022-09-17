https://sputniknews.com.tr/20220917/200-lira-icin-arkadasina-sinirlenip-ayni-ismi-tasiyan-kopegi-oldurdu-otekini-de-vuracagim-1061313540.html
200 lira için arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü: 'Ötekini de vuracağım'
200 lira için arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü: 'Ötekini de vuracağım'
Antalya’da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı işyerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el... 17.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-17T16:19+0300
2022-09-17T16:19+0300
2022-09-17T16:19+0300
türkiye
hayvan cinayeti
hayvan yasası
hayvan hakları
hayvana şiddet
silahlı saldırı
cinayet
tabanca
borç
antalya
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Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol’a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Şahin Oturmak ile 50 yaşındaki Osman A., 200 TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman A., kendi çalıştığı ve arada sırada da Oturmak'ın geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan ‘Şahin’ isimli Alman Kurdu köpeği gören Osman A., yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.Tabancayla birlikte yakalandıOlayı duyup işyerine gelen Erol ise, köpeğinin yerde hareketsiz görünce şikayette bulundu. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman A.’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.Emniyette işlemleri tamamlanan Osman A., adliyeye sevk edildi.'Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım'Köpeğin sahibi Mithat Erol, “Şahin’i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin’di. Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım’ deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha beni vurmuş, ha köpeğimi” dedi.
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hayvan cinayeti, hayvan yasası, hayvan hakları, hayvana şiddet, silahlı saldırı, cinayet, tabanca, borç, antalya
hayvan cinayeti, hayvan yasası, hayvan hakları, hayvana şiddet, silahlı saldırı, cinayet, tabanca, borç, antalya
200 lira için arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği öldürdü: 'Ötekini de vuracağım'
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Antalya’da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşına sinirlenip, çalıştığı işyerindeki aynı ismi taşıyan Alman kurdu cinsi köpeği 5 el ateş ederek öldürdü. Köpeğin ve işyerinin sahibi, “Bu Şahin’i vurdum, ötekini de vuracağım’ deyip gitmiş. Köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.
Olay, 15 Eylül gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki Mithat Erol’a ait mermer dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Şahin Oturmak ile 50 yaşındaki Osman A., 200 TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine öfkelenen Osman A., kendi çalıştığı ve arada sırada da Oturmak'ın geldiği işyerine geldi. Öfkeli adam burada eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan ‘Şahin’ isimli Alman Kurdu köpeği gören Osman A., yanında getirdiği tabancayla köpeğe 5 el ateş edip öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.
Tabancayla birlikte yakalandı
Olayı duyup işyerine gelen Erol ise, köpeğinin yerde hareketsiz görünce şikayette bulundu. Harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman A.’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Osman A., adliyeye sevk edildi.
'Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım'
Köpeğin sahibi Mithat Erol, “Şahin’i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin’di. Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım’ deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı. Sonuna kadar bu kişiden şikayetçiyim. Ha beni vurmuş, ha köpeğimi” dedi.