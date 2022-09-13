https://sputniknews.com.tr/20220913/evcil-hayvan-muamelesi-dayatmanin-sonu-86-yil-sonra-bir-kanguru-saldirisi-insan-olumuyle-sonuclandi-1061123348.html

Evcil hayvan muamelesi dayatmanın sonu: 86 yıl sonra bir kanguru saldırısı insan ölümüyle sonuçlandı

Evcil hayvan muamelesi dayatmanın sonu: 86 yıl sonra bir kanguru saldırısı insan ölümüyle sonuçlandı

Avustralya'dan 77 yaşındaki bir erkeğin evcil hayvan muamelesi yaptığı yabani bir kanguru tarafından öldürüldüğü haberi geldi. Bu, Avustralya'da 1936'dan beri... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T11:18+0300

2022-09-13T11:18+0300

2022-09-13T11:48+0300

yaşam

avustralya

kanguru

saldırı

kurban

insan

yaban hayvanları

evcil hayvan

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Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'in 400 km güneydoğusundaki Redmond'da 77 yaşındaki bir erkek ağır yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılamadan ölen yaşlı erkeğin mülkünde evcil hayvan gibi beslediği kangurunun saldırısına uğradığı sonucuna varıldı. Resmi ölüm nedeni adli tıp raporuyla açıklanacak.Polis, kurbanın vahşi kanguruyu evcil hayvan olarak tuttuğunun sanıldığını, olay yerine çağrılan tıp ekibinin yaralıya ulaşmasını engellediği için kangurunun öldürüldüğünü duyurdu. Polis açıklamasında "Kanguru acil servis ekibine süregiden tehdit oluşturuyordu" denildi. Büyük ihtimalle kanguru bakma izni yoktuAvustralya'da yerli faunayı evcil hayvan olarak tutmak konusunda yasal kısıtlamalar var. Polis, kurbanın kanguru beslemek için yasal izni olup olmadığının bilinmediğini belirtti. Perth'deki Yerli Hayvan Kurtarma'nın makropodlarla ilgilenen yetkilisi Tanya Irwin, Batı Avustralya'da sıradan vatandaşa kanguru bakmak için nadiren izin verildiğini, sadece eğitimli çalışanları olan yaban hayat merkezlerinin bu tür izinler alabildiğini aktardı. Erkek kanguru sıkı kavgacıYetişkin erkek kanguruların çok saldırgan olduğunu, esaret altında tutulmaya direndiğini ve evcilleşmediğini anlatan Irwin, kangurunun bir rahatsızlığının olup olmadığını, neden esaret altında tutulduğunu bilmediklerini söyledi. Yerli Hayvan Kurtarma'nın bu hayvanları iyileştirdikten sonra yaban hayata geri saldığını sözlerine ekledi. Avustralya'nın batısına özgü gri kanguruların ağırlığı 54 kiloya, ayakta boyu 1.3 metreye ulaşıyor. Oldukça saldırgan olan erkekler, kendi aralarında sık sık boks maçına benzer kavgalara tutuşuyor. Birbirlerine karşı kullandıkları tekniklerin aynılarıyla insanlarla da dövüşen erkekler, kavgaya kısa üst uzuvlarıyla başlayıp kaslı kuyruklarıyla bedenlerini dengeleyerek güçlü pençeli arka bacaklarıyla saldırıyor.Köpeklerini kurtarmak isterken ölmüştü1936'da 38 yaşındaki William Cruickshank, Avustralya'nın doğusundaki Yeni Güney eyaletinin Hillston kentinde bir kangurunun saldırısına uğramasından aylar sonra hastanede ölmüştü. Dönemin gazetelerine göre Cruickshank, iki köpeğini büyük bir kangurudan kurtarmaya çalışırken çenesinin kırılması dahil geniş çaplı kafa yaralanmaları almıştı. Aynı sebepten kanguru dayağı yedi2018'de Victoria eyaletinin Bendigo kentinde Daniel Tuohey'in iki köpeğini korumaya çalıştığı kangurunun yumruk ve tekmelerine maruz kalması da haber olmuştu. Tuohey'in kızının sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenmişti. Yumruklaştığı kangurudan aldığı tekmelerin etkisiyle yere yuvarlanan, ama küçük sıyrıklarla kurtulan Tuohey'in olan bitenler sırasında elindeki içeceğini dökmemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'efsane' olarak değerlendirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210223/avustralyada-bir-magarada-17-bin-300-yillik-kanguru-resmi-kesfedildi-1043877616.html

https://sputniknews.com.tr/20200117/yangindan-sag-kurtulan-koala-olen-arkadasinin-basinda-yas-tuttu--1041114445.html

https://sputniknews.com.tr/20211220/avustralyada-veterinerler-uyardi-papaganlarin-alkol-sorunu-olumlere-yol-aciyor-1051931621.html

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avustralya, kanguru, saldırı, kurban, insan, yaban hayvanları, evcil hayvan