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‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti, ilk kazasında yaşamını yitirdi
‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti, ilk kazasında yaşamını yitirdi
Batman'da Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ‘yılın sürücüsü’ seçilen Nurettin Kilit, hayatını kaybetti. Yakınları Kilit'in... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T12:23+0300
2022-09-16T12:23+0300
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Kaza, Siirt-Batman çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kilit yönetimindeki otomobil ile plakası öğrenilemeyen Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan Ahmet C.H.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında 'yılın sürücüsü' seçildiği ortaya çıktı. Yakınları, Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi. Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/bakan-soylu-gecen-yila-gore-kaza-yerindeki-can-kaybi-68-kisi-azaldi-1061140860.html
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türkiye, batman, sürücü, otomobil, kaza

‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti, ilk kazasında yaşamını yitirdi

12:23 16.09.2022
© DHA‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti, ilk kazasında yaşamını yitirdi
‘Yılın sürücüsü’ seçilmişti, ilk kazasında yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© DHA
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Batman'da Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ‘yılın sürücüsü’ seçilen Nurettin Kilit, hayatını kaybetti. Yakınları Kilit'in ilk kazası olduğunu söyledi.
Kaza, Siirt-Batman çevre yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, Nurettin Kilit yönetimindeki otomobil ile plakası öğrenilemeyen Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.
Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan Ahmet C.H.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında 'yılın sürücüsü' seçildiği ortaya çıktı. Yakınları, Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi. Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.
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